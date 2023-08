Podle nich se jedná o letitý problém, který blanenští úředníci z jejich pohledu řeší jen provizorními navážkami štěrku na cestu v majetku města. Ty přitom vydrží jen do prvního většího deště. Naposledy zahrádkářskou kolonii Ve Žlíbkách vypláchl v pondělí. „Už roky je to pořád dokola. Jednou za čas se na některá rozbitá místa naveze štěrk nebo jiný materiál. Vydrží to do prvního většího deště. Pak je to tady o zlomení nohy. Na procházky tu chodí i dost starších lidí, nebo maminky s kočárky. Některé úseky jsou autem nesjízdné, podívejte se na ty hluboké strouhy, které teď vymlela voda,“ řekla v pátek Deníku Rovnost na místě jedna ze zahrádkářek, která se představila jako Zdenka.

V podobném duchu mluvil i další z osadníků Aleš Buřík. Zmíněné problémy s rozbitou a nezpevněnou cestou řeší s blanenskou radnicí opakovaně už několik let. Deník o nich už v minulosti informoval. „Provizorní opravy za mě nemají moc smysl. Nevydrží dlouho a v součtu už město stály taky asi dost peněz. Teď byl delší dobu klid, než přišla pondělní průtrž. Ideální by byla zpevněná cesta a kvalitní odvodnění. Vím, že by to bylo dost nákladné, ale chatařů a zahrádkářů je tady opravdu hodně. Městu ale každý rok platíme nemalý peníz za daň z nemovitostí a za svoz odpadu, tak by sem mohl investovat nějaké prostředky zase zpět. Ve volebním programu zástupců, co jsou nyní na radnici, jsem opravy cest do zahrádkářských kolonií viděl,“ řekl muž.

Dodal, že radnice slíbila nejrozbitější úseky cesty opět nechat provizorně opravit. Vyplavený štěrk, písek a bahno už Technické služby Blansko odstranily začátkem týdne v prostoru smyčky autobusu v sídlišti Písečná. „Rozbitou cestu by měla nasmlouvaná firma opravit v týdnu od 11. září. Nečistoty, které vyplavil přívalový déšť k točně autobusu, jsme už nechali začátkem týdne odstranit,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Zásadnější rekonstrukce zmíněné městské cesty a odvodnění jejího okolí není v tuto chvíli podle blanenské mluvčí na pořadu dne. Letošní rozpočet s tím nepočítá. Přednost dostaly chodníky a opravy výtluků na silnicích. Není ale vyloučeno, že se tímto problémem budou blanenští zastupitelé zabývat při plánované výstavbě v nedalekém sídlišti Písečná. Tam chce dvojice investorů postavit více než čtyři sta bytů na ploše necelých dvou hektarů. Částečně na pozemcích města. Ty budou mít pronajaté a po kolaudaci bytovek je od města koupí. Součástí projektu je také vybudování školky, kterou převezme město. „V minulosti už město opravilo cesty do zahrádkářských kolonií v Češkovicích, Hluchově, na Zborovcích nebo v Dolní Lhotě,“ doplnila Komárková.

Někteří ze zahrádkářů poukazovali také na to, že i když platí za zahrádky navíc svoz odpadu, nejbližší kontejnery jsou až na okraji sídliště Písečná. Několik set metrů daleko. A to jen na zelený odpad. Běžné kontejnery jsou ještě dál. Podle úředníků doplnili před časem na žádosti místních na točnu autobusu na okraji zahrádkářské kolonie dva kontejnery na bioodpad a ty jsou využívané. Umístnění dalších nádob na odpad dál v kolonii není kvůli rozbité cestě zatím možné. „Něco dám do kompostu, a co je navíc, odvezu autem do kontejnerů do města. To samé komunální odpad. Problém s tím nemám. Starší, méně pohyblivý lidé nebo ti, co nemají auto, jsou na tom ale hůř,“ dodal Aleš Buřík.