A pokračoval. „Z Blanska do Adamova platím většinou kolem čtyř stovek. Někdy se mi podaří usmlouvat nižší částku. Z Brna už je doprava o poznání mastnější. Naposledy mě cesta taxíkem stála asi šest stovek. Když je to jen jednou za čas, tak se to dá. Samozřejmě je lepší, když nás jede víc a částka se rozpočítá."

„Taxík si beru tak jednou do měsíce. Do Adamova už po půlnoci totiž nic nejede a čekat na první ranní spoj je peklo. O tom, že bych šel v noci domů pěšky, jsem popravdě neuvažoval. Je to daleko. V telefonu mám čísla na několik vyzkoušených taxislužeb. Volám předem a domluvím si čas odjezdu," řekl Deníku Prudík.

Většina řidičů blanenských taxíků, které redakce oslovila, se o aktuálních cenách za jízdu nechtěla bavit a odkazovala přímo na provozovatele služby. Část z nich to i tak nechala bez komentáře. Některé z blanenských taxislužeb mají orientační ceníky na webových stránkách nebo sociálních sítích. Další pak nabízejí informace o ceně přes webový formulář nebo dispečera.

„Od koronavirové epidemie se potřeby zákazníků a jejich cesty za zábavou změnily. Bolt ani Uber není v malých městech úplně konkurenční. Ceny zveřejňovat nebudeme, ostatní taxislužby je většinou srovnávají. Nové služby, které jsme začali úspěšně nabízet, jsou přepravy spěšných zásilek do zahraničí a také přepravy dražších vozidel nebo půjčování řidičů pro společenské akce. Současnou nabídku služeb se snažíme zlepšovat a hledat i nové," řekl majitel Taxi Florenti Jan Pavloň.

close info Zdroj: Pixabay.com zoom_in Taxi. Ilustrační snímek.

Jízda po Blansku se aktuálně v nabídce taxikářů pohybuje mezi padesáti až sedmdesáti korunami. „Nejčastěji vozíme lidi po Blansku, do Boskovic, Rájce, Brna a okolí. Turisty pak do Moravského krasu, na letiště do Vídně nebo do Prahy. Po Blansku teď jezdíme za sedmdesát korun, do centra Brna za osm set a na tamní letiště je to za tisícovku,“ řekl Martin Jirků z blanenského PM Taxi.

Dodal, že úvod letošního roku byl velmi slabý a až nyní se začínají zakázky trošku hýbat. Na tržbách se podle něj citelně podepisuje úbytek restaurací a zábavních podniků na Blanensku.

„Tradiční destinací, kam se jezdí často, je klub Mlýn v Dolní Lhotě. To je klasika, ale jinak spousta restaurací, hospod, klubů a diskoték na Blanensku zavřela. Je to bída. Po půlnoci tu bývá otevřený zlomek toho, co dřív. Drží nás hlavně stálí zákazníci. A konkurence v Blansku? Někteří to zabalili, zkouší to noví. Kdo se tím chce uživit, musí se hodně otáčet. A dopravní platformy, které jsou v kurzu ve velkých městech a jejich okolí? Pro ty podle mě není Blanensko zatím nějak v masové míře atraktivní,“ říkal Jirků.

To, že tato práce není žádný med, dobře ví i muž z Blanenska, který jezdil po regionu s taxíkem několik let. Nedávno se nechal zaměstnat a se živností sekl. Tvrdí, že nadobro. S Deníkem o tématu mluvil pod podmínkou zachování anonymity. Redakce jeho jméno zná.

„Na první pohled vypadá taxikaření jako práce snů. Člověk se jen veze, je v čistém a jen kasíruje. V reálu je to ale úplně jinak. Už bych do toho v životě znovu nešel. Jste pod neustálým tlakem v provozu, v časovém presu po nocích vozíte opilé lidi, řada z nich je nepříjemná. Je to velmi náročné fyzicky i psychicky. V Blansku vozíte lidi po městě za pětikoruny, tesáte se s konkurencí. Jsou to těžce vydřené peníze a dřív nebo později to odnesete zdravotně nebo psychicky,“ řekl bývalý taxikář.

Jak je to s taxi v okolí? Brno

Břeclav

Hodonín

Vyškov

Znojmo

Největší úskalí viděl v postupu úředníků, kontrolách a také velkých investicích ať už do oprav vozidla, pojištění nebo potřebných oprávnění.

„Když to vezmu zpětně, je lepší jít házet lopatou na stavbu, než se živit dlouhodobě na plný úvazek jako taxikář. Pokud chcete vyhovět všem platným normám a nařízením, jedná se o dost nákladnou záležitost. Neustále vás někdo kontroluje, státu odvádíte nemalé peníze, sypete tisíce do auta, aby bylo provozuschopné, nemůžete si dovolit výpadek. A na druhou stranu jsou tu dopravní platformy, nadnárodní konglomeráty, kde jezdí výhradně cizinci a z mého pohledu jim jde zatím náš stát na ruku. Zdaleka nemají tak přísné podmínky jako my. To mě asi štvalo nejvíc. Další aspekt jsou pak taxikáři, kteří jezdí úplně bez povolení. I s tím jsem se setkal,“ dodal muž.

Ceník taxi služeb v Blansku