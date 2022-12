V soutěži Předplať a vyhraj se ni totiž usmálo štěstí a vyhrála pět tisíc korun. „Z výhry mám samozřejmě obrovskou radost a hned ji využiji. Koupím si za ni skipas. Miluji totiž hory a chystám se na lyže do Jeseníků. Vybrala jsem si Kouty nad Desnou. Už se moc těším, jak si zalyžuji,“ podělila se o radost z výhry s redakcí Blanenského deníku Rovnost.

Pro tatínka oblíbené křížovky předplatila i na celý příští rok. Zprávy z regionu prý na Deníku sleduje namátkou na internetu. Zajímá ji hlavně kultura a také informace o dopravě. „Za sebe bych byla moc ráda, kdyby se zlepšilo silniční spojení do Brna. Jet autem po silnici I/43 je peklo. Snad se to v dohledné době změní. Vlakové a autobusové spojení do krajského města také není ideální,“ poznamenala Dufková.

O regionální politiku se příliš nezajímá, ale změnu na radnici ve městě, kde žije, uvítala. „Za změnu ve vedení Boskovic jsem ráda. Příjemně mě to po podzimních volbách překvapilo. Na nějaké hodnocení je ale zatím brzy,“ řekla předplatitelka Deníku.

Na vánoční svátky se chystala k rodičům na venkov, kde se těšila na procházky se psem. „Miluji tamní pohodu a klid, když se člověk toulá krajinou se psem. Turistika, hory a a lyže to je moje,“ usmála se na rozloučenou výherkyně.