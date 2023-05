Podle šéfa krajských silničářů severní oblasti Miloše Bažanta mají na této trase na hranici okresu při přípravě rekonstrukce problémy s některými pozemky. „Některé úseky rozbité silnice by se však mohly opravit příští rok,“ uvedl Bažant.

Ve hře je také oprava velmi kritizovaného úseku z blanenského Těchova do Vavřince, na kterou mají silničáři část peněz a aktuálně řeší dofinancování. Jestli se do práce pustí ještě letos, je otázkou. „Na stav silnice upozorňujeme kraj delší dobu. Před dvěma lety se opravil nejhorší úsek z Vavřince do Sloupu. Úsek do Těchova je také nový tak teď už zbývá propojení do Vavřince. Tato silnice třetí třídy je hodně vytížená, protože tudy jezdí hodně turistů do Moravského krasu a také cyklistů. Lokální opravy se tady dělají tryskovou metodou, když se oteplí, tak asfalt teče a vysprávky dlouho nevydrží,“ řekl vavřinecký starosta Petr Nečas.

V těchto dnech finišují práce na výstavě nové kruhové křižovatky v Jedovnicích za 26 milionů korun. Součástí projektu byla také oprava zhruba tři sta metrů dlouhého úseku silnice ve směru na Křtiny a kus nájezdu ve směru od Blanska. Opravený je také most na okraji třítisícového městyse, nové chodníky, kanalizace a veřejné osvětlení. Bez omezení se má tudy začít jezdit od 1. června. „Jedná se o první etapu projektu stavby Jedovnice – Křtiny. Další úseky zatím udělat nemůžeme, protože v nich nejsou vypořádané pozemky. Největší problémy jsou na průtahu nedalekými Křtinami. Možná se dostaneme k opravě úseku mezi Jedovnicemi a Křtinami. Určitě ale ne letos. Samotný průtah Křtinami a kopec na Březinu zůstanou v takovém stavu, jako jsou nyní,“ upřesnil za jihomoravské silničáře Miloš Bažant.

