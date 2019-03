Někteří soutěžící jsou na parketu jako doma a ještě ho střídají s hřišti. „Jsme tu s vnučkou. Závodní aerobic dělá už čtvrtý rok a strašně ji to baví. Ale kromě toho se věnuje ještě baseballu, stejně jako starší vnučka. Takže jak začne březen, každý víkend se někam jede na závody, buď s tancem, nebo baseballem. Když nemůžou rodiče, vozíme je my,“ svěřuje se Helena Tesařová z Blanska, zatímco na mladou sportovkyni čeká na chodbě haly. Na třináctiletou vnučku je hrdá. „„Tancuje se staršími žákyněmi, ale protože je docela šikovná, bude cvičit i s juniorkami. Takže tu budeme do večera,“ lehce si povzdychává Tesařová.

Na výsledky všech svých svěřenek napjatě čeká Leona Marková, vedoucí oddílu mažoretek Marcipelky z Březové nad Svitavou. „Ráno jsme soutěžili v kategorii mini děti, tam jsme získali zlatou medaili. Teď s napětím čekáme na vyhlášení dalších dětí a pak vystoupí juniorky, tam máme trio,“ vyjmenovává odpoledne Marková. Jak dodává, Marcipelky se na svá vystoupení připravují důkladně. „Některé svěřenkyně trénují již od šesti let a na samotnou soutěž se připravují od září. Jednou až dvakrát týdně mají trénink a samozřejmě musí cvičit doma. Letos jsme sem ale přivezli i naši seniorskou skupinu Žihadla, což jsou seniorky ve věku zhruba padesát až šedesát let. Měly velký úspěch, hala burácela,“ dodává Marková.

Malé děti obvykle trému nemají, zajímá je hlavně to, zda budou mít medaili. U větších už je to horší; nervozita jistě pracuje, ale nedávají to na sobě znát. Všechny spojuje odhodlání a nadšení pro tanec, které s úsměvem na tváři předvádějí publiku.

Nezbytnou součástí tematických vystoupení jsou i nápadité kostýmy a rekvizity; někdo si vystačí s dresem, někteří však využívají například nafukovací kruhy, kytary a další předměty. Jeden soubor si dokonce přivezl několik postelí a stolů.

Letovická soutěž zahrnuje disciplíny disco dance, street dance, parketové taneční kompozice, mažoretky, aerobic, show dance a plesové předtančení. „Diváci mohou vidět téměř sto třicet tanečních formací a kolem sto sedmdesáti sólových vystoupení, které hodnotí odborná porota ve složení Pavel Hruška, Zdena Odrazilová, Klára Sedláčková, Tomáš Neruda a Zdeňka Slámová,“ říká pořadatelka akce Michaela Bartošová.

Soutěž skupinových formací uvádí moderátor Free rádia Brno Libor Červínek, soutěž jednotlivců a duet moderuje Honza Vlach. Skvělé výkony předvádí děti a mládež všech věkových kategorií – od mini dětí přes dětskou a juniorskou kategorii až po hlavní věkovou kategorii. Nechybí ovšem ani vystoupení seniorů.