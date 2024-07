Po vstupu do nevýrazné průmyslové budovy jsme prošli prostornou kuchyní, za kterou se nacházela výrobní hala velikosti většího obývacího pokoje. Před vstupem se Mrkoš oblékl do své bílé pracovní gastro košile. „Vítejte ve výrobě," přivítal mě a nechal rozhlédnout se po malinké hale, ve které se kromě nás nacházeli další tři zaměstnanci, přibližně osm neznámých strojů, nákladní vozíček, váhy a vědra s ovocem a barevnou hmotou, která vypadala jako již rozmixované ovoce.

Zjištění, jaké přísady se v zázračném zmrzlinovém prášku nacházejí, vedlo mladíky k rozhodnutí, že tímto způsobem zmrzlinu vyrábět nechtějí. „Řekli jsme si, že by to šlo dělat i jinak a vydali jsme se na jednu italskou univerzitu, kde jsme absolvovali všechny kurzy o výrobě zmrzliny a naučili jsme se, jak se sestavuje recept a co dělají v zmrzlině různé suroviny," objasnil své znalosti Mrkoš, zatímco parkoval na parkovišti vedle malé výrobní haly na konci Lipůvky.

Dobrá chuť zmrzliny podle něj spočívá v kvalitě výrobních surovin. „To je to, co dělá zmrzlinu lepší nebo horší. My máme své vlastní nebo spřátelené sady a taky malofarmáře, odkud bereme suroviny," vysvětlil mi usměvavý mladík, který se pro výrobu zmrzliny se svým kamarádem rozhodl, protože ji měli jednoduše rádi.

V jednom rohu se nacházely tři nerezové stroje, které měly tvar z vrchu plnících praček s kohoutkem uprostřed čelní strany. „To jsou pasterizátory. Tady zpracováváme čerstvé mléko a přidáváme do toho i cukry, se kterými to jenom jednou pasterujeme. Tady nám vzniká základ na všechny smetanové zmrzliny," začal své vysvětlování Mrkoš.

„Tady to zároveň i zraje aspoň čtyřiadvacet hodin a pak se s tím pokračuje dál," dodal a přistoupil k vedle stojícímu mixéru a pultu, na kterém jedna z pracovnic právě do vědra přilévala žlutavou tekutinu.Mrkoš pohotově zareagoval na můj zaujatý pohled a bez ptaní mi vysvětlil, co tekutina představuje. „To je náš vlastní cukrový rozvar, který si tady vyrábíme," objasnil mi a prozradil, že rozvar vyrábí ze tří druhů cukru.

Podle něj se rozvar lépe promíchá s ovocem a výsledná zmrzlina pak neobsahuje nic, co by připomínalo cukrové krystalky. „Pro přípravu nepoužíváme žádné přidané látky, které by cukr rozpustily, a snažíme se vše dělat co nejvíc přírodně. Ve výsledku ale nedokážeme dosáhnout takové krémovitosti, jako dělají průmyslová aditiva, která to rozpustí a udělají krémovitost úplně neuvěřitelnou. Snažíme se tomu ale co nejvíc přiblížit přirozenou cestou," vysvětlil a vzal do rukou vědro, do kterého pracovnice kromě cukrového rozvaru přilila i bílou šťávu.

Uložil ho pod vedle stojící velký ponorný mixér. „Tady teď jdeme mixovat ovoce, máme tady limetkovou šťávu, kde máme přidaný náš vlastní cukrový rozvar. Dá se to mixovat a tím nám vznikne zmrzlina, která ještě není úplně zmrzlá," popsal Mrkoš, podle kterého se v mixéru mixují sorbety i smetanové zmrzliny.

Upozornil mě, že samotnému mixování předchází i příprava požadovaného ovoce, která v případě mé návštěvy byla už zvládnutá. „Například meloun musíme rozřezat, kiwi obrat a citrusy se většinou vylisují a děláme to jenom z jejich šťávy, ne z dužiny," dodal Mrkoš a chopil se dvou madel na stranách mixovací hlavice, kterou ponořil do vědra s limetkovou šťávou a cukrovým rozvarem, a tlačítkem v horní části spustil mixování.

Místnost zaplavil výrazně hlasitý zvuk. Abych slyšela, co mladík ponořený do mixování říká, podešla jsem blíže a nahlédla do vědra, ve kterém se v kruhu točila světle bílá tekutá hmota, která měla daleko od syté zelené barvy. Mrkoš pohotově zareagoval na můj udivený pohled a prozradil mi, že limetková zmrzlina by zelená ani být neměla. „Zmrzlina s příchutí limetky se dost často průmyslově upravuje, aby byla tak typicky zelená. Jak jste si ale mohla všimnout, není tam důvod, proč by měla být zelená, protože limetková šťáva je ve skutečnosti bílá," vysvětlil mi Mrkoš, pro kterého je barva zmrzliny prvním ukazatelem toho, jestli jde o poctivou řemeslnou nebo průmyslovou práškovou zmrzlinu.

Pomalým krokem poodešel do zadní části místnosti, kde vedle sebe stály dva přístroje vzdáleně připomínající výčepy. „Tady se připravená a rozmixovaná směs lije do výrobníku, který vše míchá a zároveň po stranách mrazí, čímž se zmrzlina krémově vymíchá," popsal přístroje Mrkoš a otevřel víko na jednom z nich, abych se podívala, jak se v něm točí světle béžová ještě stále tekutá hmota.

Cyklus výroby zmrzliny ve výrobníku trvá přibližně osm až deset minut, a tak jsem si na hotovou zmrzlinu musela chvíli počkat. Rozhlédla jsem se po místnosti a podešla k vědrům s vodou a ovocem, které vypadaly jako ovocné kompoty. Zajímalo mě, proč se ovoce nachází ve vodě. „Je to ovoce, které rozmrazujeme. Ačkoli bereme ovoce čerstvé, neexistuje moc způsobů, jak ho zaskladovat, a my si ho proto šokově mrazíme," vysvětlil mi Mrkoš a prozradil, že se setkává i se zákazníky, kteří mají s mraženým ovocem problém.

„Když řeknu, že je to například z mražených malin, tak mnoho lidí má hned představu, že je to něco špatného, ale úplně to tak není. Je to lepší než nějaké pyré, kde se přidávají emulgátory," prozradil a přiznal, že ačkoli při rozmrazení ovoce trochu pustí šťávu, pokud má být ale použito do limonád nebo právě zmrzliny, takový problém to není. Důležité podle něj je, že tímhle způsobem se co nejvíc zachová čerstvost ovoce.

Mrkoš z pracovního pultu vzal lžičku, skrčil se k vědru, kde se na hladině červené vody vznášely velké růžové bobule, jednu na lžičku nabral a podal mi ji. „Ochutnejte tady ten červený angrešt. Ten moc nikde neuvidíte, protože se u nás příliš nepěstuje. Vyrábíme z něho takovou naši limitku jednou za rok," sdělil mi Mrkoš a podal mi lžičku s ovocem, které skutečně mívám jen výjimečně a v obchodech jsem ho zatím ani nezahlédla. Angrešt jsem vložila do úst, a po jeho rozkousnutí mě zaplavila příjemná chuť připomínající sladší rybíz. „Je to zmrzlé moc?" kontroloval mou reakci Mrkoš, kterého zajímalo, jestli mi tohle ovoce chutná tak jako jemu. „Už to není zmrzlé, jenom chladné," odvětila jsem a pochválila chuť sladkokyselého ovoce, které patří mezi mé oblíbené.

Na další ochutnávku ovoce už nezbyl čas, protože zmrzlina, kvůli které jsem do Lipůvky přijela, byla už hotová. Mrkoš vzal vysokou plastovou nádobku a položil ji pod kohoutek na výrobníku. Do levé ruky vzal misku, ve které se nacházela čokoláda vymíchaná s lískovými oříšky. Otočil páčku uprostřed výrobníku směrem doleva a z otvoru na přední straně začala pomalu padat béžová směs velmi husté konzistence, která vypadala jako zmrzlina. Mrkoš nechal vrstvu zmrzliny dopadnout na dno vysoké nádoby a následně ji prolil čokoládovou směsí.

S plněním a přeléváním pokračoval, až byla nádobka po vrch plná. „Já vám dám tady ochutnat tuhle tu čerstvou zmrzlinu," řekl mi Mrkoš pokládaje hotovou zmrzlinu na pracovní pult. Její chuť byla výrazně lískovoořechová střídavě s chutí sladké čokolády. Na konci, když se zmrzlina rozpustila, mě čekalo křupavé překvapení v podobě celého lískového ořechu, který byl neobvykle velký. „To si tedy troufnu říct, že jste ještě neměla takhle čerstvou zmrzlinu, ne?" zeptal se mě Mrkoš a ujistil se, že jsem v zmrzlině měla i lískový ořech, který dovážejí z Itálie.

Přímo z výrobníku jsem skutečně zmrzlinu ještě neměla, i když rozdíl mezi čerstvou a tou, která je v mrazáku už několik dní, bych asi nepoznala. Ačkoli nejsem velkým milovníkem ořechových příchutí, z téhle zmrzliny bych si ještě klidně dala i další lžičku.

Zatímco se Mrkoš věnoval čištění zvenku čokoládou zašpiněné nádoby se zmrzlinou, zamířil můj pohled ke dvěma vysokým nerezovým lednicím, které stály z každé strany dvou výrobníků. „A pak to dáváte do lednice?" zeptala jsem se zvědavě.

„To nejsou lednice," zasmál se Mrkoš. „Jsou to šokery. Tam tu zmrzlinu šokově zmrazíme," opravil mé chybné názvosloví a vysvětlil mi, že v šokeru je zmrzlina přibližně sedm až deset minut, podle toho, jestli jde o smetanovou nebo sorbet. Po šokovém zmražení se ještě váží a nakonec zmrzlinu zanesou do mrazáku, kde čeká na odvoz.

Prohlídka výroby se chýlila ke konci, a tak jsme se společně vydali zpátky do vstupní kuchyně, kterou jsme i přišli. Tam čekal i druhý z majitelů, Ivo Nádeníček. Po představení jsem se ho zeptala na neznámý nerezový stroj s obrovskou mísou v rohu místnosti, kterého jsem si při vstupu na začátku nevšimla. „Tam si vaříme svůj vlastní karamel z cukru," prozradil Nádeníček.

„Často bývá právě i příchuť karamel vyráběná z těch polotovarů, co jsem zmiňoval. To jsou takové ty hodně hnědé zmrzliny," doplnil Mrkoš a prozradil mi, že oni takovou hnědou barvu své karamelové zmrzliny nikdy nedosáhli. „Zkoušeli jsme karamel vařit mnoha způsoby, ale nikdy jsme nedosáhli tak hnědé barvy, jak to mají průmyslové zmrzliny. Máme ho takový světle nahnědlý, protože ho máme opravdu ze skutečného karamelu," dodal.

Právě příchuť zmrzliny slaný karamel s arašídovým máslem přinesla dvěma jihomoravským zmrzlinářům vítězství v prestižní soutěži Gelato festival Challenge v Brně v roce 2019. Mezi roky 2018 až 2020 se stali i držiteli ocenění nejlepší zmrzlina v Brně. Jak oba ale prozradili, ostatní jihomoravské řemeslné zmrzlináře neberou jako konkurenci. „Jsme spíš komunita zmrzlinářů, kteří si sdílejí své zkušenosti s výrobou i prodejem," prozradil Mrkoš a přiznal, že nárůst výrobců zmrzlin je v současnosti velký, ale podle něj kvalita stále zaostává.

„Tady ty stroje a výrobníky si dnes už hodně lidí dokáže koupit, ale většinou to vždycky sklouzne k těm polotovarům, protože práce s čerstvými surovinami je prací i časově nejnáročnější. Nejjednodušší je koupit si nějaký kýbl, do kterého přilijete vodu, dáte to do výrobníku a ono vám to tu zmrzlinu udělá," dodal na závěr Mrkoš, který je i s Nádeníčkem odhodlaný pokračovat ve výrobě zmrzliny jenom z kvalitních a čerstvých surovin.