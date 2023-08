/FOTO, VIDEO/ S sebou skládací křesílka, slunečníky, dalekohledy. Do pískovny v Kunštátu na Blanensku proudí v sobotu po obědě davy fanoušků motoristického sportu. Výjimkou nejsou celé rodiny s dětmi i prarodiči. Tahák letošního léta je po roce opět tu. O víkendu se mezi tamními písečnými dunami jedou další závody Mistrovství České republiky v trucktrialu. Disciplíně, při které nákladní auta zdolávají vytyčenou trať v extrémním terénu.

O víkendu se v pískovně v Kunštátu jedou další závody Mistrovství České republiky v trucktrialu. | Video: Deník/Jan Charvát

Řev motorů náklaďáků a pach spáleného paliva jsou slyšet a cítit už daleko před pískovnou. „Je to naprostá pecka. Těšili jsme se na to se synem celý rok. Parádní adrenalin jak se auta škrábou do kopce, zapadají do písku a do bahna. Na trucktrial si syn hraje doma při každé volné chvíli. S autíčky jezdí po gauči i v terénu. Závody sledujeme také na internetu,“ hlásí jeden z diváků Antonín Procházka z nedalekých Boskovic.

Do Kunštátu dorazil s pětiletým synem Jonášem. S sebou si přenesli polštářky, na kterých sedí na zemi. „Bohužel už musíme domů, tlačí nás čas. Ještě musíme za babičkou na pouť do Olešnice a já na otočku do práce. Ale moc jsme si to užili,“ dodává tatínek při odchodu z pískovny.

Davy diváků sledují napínavou podívanou a kumšt řidičů za volanty silných a rozměrných aut hned na několika místech. Kdo se vyšplhá na horní okraj pískovny, má celou dvoudenní akci jako na dlani. Některé závodní sekce má ve vytěžených jámách písku přímo před sebou, další pohodlně stačí sledovat pouhým okem nebo dalekohledem.

„Právě v tomto je kunštátská pískovna skvělá, že díky profilu mají diváci prakticky všechny závodní úseky jako na dlani. Mohou je sledovat shora i sejít dolů mezi auta, kde jsou pro ně páskou bezpečně ohraničené prostory. Závodí tu menší nákladní auta i mnohatunové a osmikolové kolosy. V terénu je vytyčené několika brankami trať, kterou musí posádka v časovém limitu projet. Za neprojeté nebo pobořené branky jsou pak trestné body. Jezdí tu sériově vyráběná auta i upravené speciály. Některé posádky, které startují v seriálu mistrovství republiky, jezdí i Dakarskou Rallye,“ říká za organizátory akce Jan Kovář.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

V Kunštátu se jedou závody seriálu mistrovství republiky v sobotu a v neděli už po čtrnácté. Celý podnik pak slaví čtvrtstoletí. Závěrečné šesté kolo je pak na programu začátkem září ve Valašském Meziříčí. „Jezdí se na různých površích. Tady v Kunštátu dominuje písek, krásně se tu staví zatáčky. Jinde zase převládá voda a bahno, které tu je také. Myslím si, že pro diváky je to nesmírně atraktivní podívaná. Navíc se dostanou k autům a závodním posádkám velmi blízko a mohou se pak, když zrovna nezávodí, dozvědět spoustu zajímavostí. Navíc letos parádně vyšlo počasí a na návštěvnosti je to znát,“ dodává Kovář.

Velký potlesk sklízí v sobotu odpoledne po průjezdu jednou ze strmých závodních sekcí například posádka Liazu za volantem s Lubomírem Izdným z Meziříčka na Žďársku. „Projeli jsme sekci v limitu, ale něco zbourali. Uvidíme, jaký z toho nakonec bude výsledek. Nehrotíme to, jedeme na pohodu. Pro mě osobně je to koníček. Atmosféra je super, diváci jsou skvělí a tratě taky. Jezdí tu i spousta lidí, kteří mají jiné profese, než kolem aut. Například truhláři nebo tesaři,“ usmívá se Izdný. Parádní adrenalinová podívaná pokračuje v kunštátské pískovně také v neděli.