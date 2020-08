/FOTOGALERIE/ O odvoz odpadu se obyvatelům sedmačtyřiceti obcí a dvou měst především na Blanensku starají pracovníci firmy Technické služby Malá Haná. Tu vlastní dobrovolný svazek obcí, který tak tvoří alternativu komerčním společnostem.

Obyvatelé obcí sdružených ve svazku Technické služby Malá Haná dostávají nádoby na tříděný odpad. | Foto: Olga Dočkalová

„Na přelomu roku jsme rozšířili působnost na téměř padesát obcí. Je to pro nás velká změna, takže další rozšíření letos už neplánujeme. Chceme to ustálit, ale s dalšími zájemci jsme stále v kontaktu. Do budoucna přijetí dalších obcí nevylučujeme,“ informovala starostka Sudic Olga Dočkalová, která zároveň společnost vede.