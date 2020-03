Ve středu o půl jedné odpoledne zpívala celá republika u rozhlasového a televizního přenosu známou písničku Není nutno. Společně se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem. Symbolicky tak vyjádřila podporu všem lidem, kteří jsou při epidemii koronaviru takzvaně v první linii. Zdravotní sestry, lékaři, záchranáři, policisté nebo hasiči.

Ve Svitávce na Blanensku chtějí po této akci z obecního rozhlasu hrát i v příštích dnech místním písničky na přání. „Zatím zkusíme od čtvrtka půl hodinku odpoledne. Uvidíme, jak se to osvědčí. Nechceme z toho mít žádnou divočinu a někoho otravovat. Negativní reakce jsme už ohledně tohoto nápadu zaregistrovali. Máme ale za to, že to v současné nouzové situaci může lidem zvednout náladu. A zároveň to bude poděkování všem, kteří v této nelehké době pomáhají,“ uvedl starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.