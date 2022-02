Předpokládaný konec prací je v závěru října. Hájení ryb v pstruhovém pásmu končí 16. dubna. „O chystaných opravách jezů a dalších pracích na Svitavě od Povodí víme. Zatím to vypadá, že do zmíněného revíru nebudeme na jaře vysazovat ani pstruhy ani kapry. Uvidíme, jak budou práce postupovat a jaká bude aktuální situace,“ řekl Deníku Rovnost šéf blanenských rybářů Martin Sklář.

Klíčovým faktorem pro případné pozdější vysazení ryb bude podle něj rychlost těžby sedimentů. „Nadjezí u Salmova jezu bude vypuštěné, část bahna a dalších nečistot poteče v teplých měsících dolů korytem. Vysazování ryb tam v tuto chvíli postrádá smysl. Možná bude naopak potřeba v nouzi udělat záchranný odlov původní rybí obsádky, ale to bych předjímal. Vše konzultujeme s Moravským rybářským svazem,“ poznamenal rybářský funkcionář.

U jezu Paulinka vedle blanenského vlakového nádraží stejně jako u Salmova jezu poblíž Sportovního ostrova Ludvíka Daňka dojde k opravě opevnění a jezových klapek. „Opraví se také betonové části jezu, opevnění, opěrné zdi a schodiště. Dojde k výměně nevhodného typu fasády strojoven, odtěžení sedimentů v nadjezí i podjezí a sanace břehových nátrží,“ vyjmenovala klíčové zásahy za Povodí Moravy Jana Kučerová.

Dodala, že u Salmova jezu se vypustí jezová zdrž. U jezu Paulinka k tomu nedojde. Na řece Svitavě se v tomto roce nejedná zdaleka o jediné rozsáhlé práce, které rybářům zkříží jejich výpravy na vyhlášený pstruhový revír. Na okraji Blanska se už loni na podzim dělníci pustili do rekonstrukce čerpací stanice Kamenolom. Pro dvacetitisícové Blansko a okolní obce se jedná o klíčovou investici, protože přes zmíněnou stanici se z nich čerpají splašky do čistírny odpadních vod nad bývalým kamenolomem. Potrubí je přitom ze sedmdesátých let minulého století. „Pro Blansko a okolí je to strategická investice. Projekt jsme připravovali pět let. Využijeme roční výluku na železnici a potrubí povedeme pod tratí. Práce jsou rozdělené do tří etap a dokončit je chceme v závěru roku,“ uvedl nedávno tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Petr Tioka.

Rekonstrukce čerpací stanice a nové potrubí mají stát kolem 120 milionů korun. Podle Tioky je nově nadimenzovaná i na plánovanou výstavbu v Blansku a okolních obcí v příštích letech. Na čerpací stanici se nyní napojují potrubím kolem silnice sousední Olomučany. Do čistírny nad bývalým kamenolomem povedou nově dvě potrubí. Několik kilometrů níž po proudu zase břehy Svitavy obsadila těžká technika při rozsáhlé rekonstrukci železničního koridoru, která znamená řadu omezení. Uzavřená je dlouhodobě například cesta od adamovského splavu ke Kateřinskému mostu. „Letos jsem se na rybaření na pstruhové Svitavě vykašlal a povolenku nekupoval. V Blansku se od podzimu rýpou v korytě. V okolí Adamova je zase obrovské množství techniky kvůli opravě železnice. Nikde není klid, spousta hluku, žádná pohoda. Raději počkám, až se to všechno dodělá a pstruhy si zachytám příští rok,“ řekl rybář z Blanenska, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.