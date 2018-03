Svátky na silnicích? Rizikové. Policie nasazuje víc hlídek, zaměří se na alkohol

Jižní Morava – Dva svátky a prodloužený víkend. Na silnice jihomoravského příhraničí vyráží o poznání víc aut. Dopravní policisté proto posilují hlídky. „Častější kontroly plánujeme nejen u hlavních tahů, ale například i v menších obcích,“ uvedla břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dalibor Krutiš

Řidiči se podle ní musí připravit na to, že policisté budou právě o svátcích kontrolovat alkohol. „Větší počet hlídek vyjede do terénu i v úterý. Zaměří se na to, zda řidiči nejezdí ještě pod vlivem zbytkového alkoholu,“ dodala Haraštová.

Například Václav Kučera ze Znojemska s tím počítá. „O svátcích spíš odpočívám, ale někdy jezdíme za příbuznými na Slovácko. Už se mi stalo, že nás kontrolovali cestou tam i zpět. Zatím to vždycky dopadlo dobře. Odhadl jsem, kdy už můžu vyjet,“ prozradil Kučera.

Policisté považují sváteční dny za rizikové. „Za příbuznými a na větší vzdálenosti totiž více cestují i takzvaní sváteční řidiči,“ upozornila mluvčí policejního prezidia Iveta Skpien.