Na ochoz ve výšce dvaatřiceti metrů musejí nejdříve vystoupat sto šedesát osm schodů. „Na veselickou rozhlednu chodíme s rodinou pravidelně na Silvestra. Vezmeme lahev něčeho dobrého, sedneme dopoledne na autobus a necháme se vyvést buď do Sloupu nebo přímo do Veselice. Vyšplháme nahoru a pak se procházkou pomalu vracíme do Blanska. Je to parádní výlet a tradice. Podobně to má také řada našich známých, které cestou potkáváme,“ řekl Deníku Rovnost Michal Souček z Blanska.