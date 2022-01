Vše možná skončí až u soudu. „Stavební povolení je pravomocné. Kácení a zásah do krajinného rázu zatím dořešené nejsou. Předpokládáme, že stavební firmu vybereme v prvním čtvrtletí letošního roku,“ uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

Podle původního plánu už silničáři měli dávno cestu opravovat. Pokud se dělníci ani v nejbližších měsících nepustí do práce, hrozí, že kraj přijde o dotace v řádu desítek milionů korun. Předpokládané náklady jsou osmdesát milionů, dotace je čtyřiašedesát milionů. „Aktuálně je v řešení podnět ze strany ochránců na neoprávněnou přípravu kácení dřevin rostoucích mimo les. Z naší strany ale k žádnému kácení nedochází,“ dodala Knotková.

Podnět podal Hynek Skořepa ze spolku Svárovská alej svobody. Na některých lípách v aleji se totiž nedávno objevily barevné křížky, kterými se označují stromy určené ke kácení. „Obávám se, aby stromy nešly náhodou k zemi bez povolení. Vše by se následně mohlo odbýt jen nějakou směšnou pokutou a smést ze stolu,“ vysvětloval.

Podle něj ani suché stromy projíždějící řidiče neohrožují natolik, aby bylo nutné je ihned odstranit. „Zdravé stromy by pak neměly být káceny pokud možno vůbec. Silničáři sice nedávno provedli ořez stromů a keřů kolem silnice, ale jenom ze země, nikoliv z plošiny. Problematické křehké suché větve tak v korunách zůstávají dál,“ řekl Deníku Rovnost Skořepa.

Dotčené stromořadí získalo v celorepublikové anketě titul Alej roku 2020. Roste v ní osmdesát sto let starých lip a je dlouhé zhruba šest set metrů. Většina stromů je, jak tvrdí silničáři i řada místních, v dezolátním stavu. Ty, které půjdou k zemi, nahradí nová výsadba. „Nedávno tady zaplátovali díry a místo nich máme hrby. Je to naprosto šílená silnice s řadou nebezpečných úseků, kde mají problém projet dvě auta vedle sebe. Stromy v aleji jsou ve špatném stavu a padají z nich silné větve. Obávám se, že se bude pořád někdo odvolávat a opravu blokovat. Nelíbí se mi to,“ okomentovala již dříve situaci Jindřiška Ochranová z Velké Roudky.

V minulosti úředníci k opravě silnice opakovaně řešili odvolání. Nyní měl podle informací Deníku Rovnost jeden z účastníků řízení podat v závěru loňského roku na krajské silničáře žalobu a usilovat o zrušení stavebního povolení. „Ze současné situace jsme také rozčarovaní. Místní lidé nás proklínají. Rozhořčení motoristů, kteří musejí jezdit po rozbité silnici, naprosto chápeme. Dávno však již mohl být na stole upravený projekt s kompromisním řešením, bohužel správa silnic se o žádnou změnu projektu vůbec nepokusila,“ konstatuje Skořepa.

Upozornil také na to, že nové vedení Jihomoravského kraje po volbách před rokem slibovalo, že jihomoravská správa silnic získá arboristu, specialistu na péči o stromy, který bude mít přehled o stavu stromů kolem silnic. Díky tomu bude možné o aleje dlouhodobě pečovat. Zatím není známo, že by pozice arboristy byla zřízena. Proti kácení části aleje sepsali členové spolku Svárovská alej svobody před časem petici. Později vznikla i druhá, která naopak podporuje původní projekt opravy silnice s vykácením části aleje.

Ochránci přírody navrhli vyjmutí půlkilometrového úseku přímo v aleji a zachování převážné části stromořadí po obou stranách cesty. „Vybudovaly by se zálivy pro vyhýbání a doporučil zákaz vjezdu nákladní dopravy s hmotností nad deset tun, mimo dopravní obsluhu. Navrhujeme snížení rychlosti, v krátkém úseku Svárovské aleje, na šedesát kilometrů v hodině,“ napsali aktivisté nedávno v otevřeném dopise krajským zastupitelům.

Projekt nakonec zůstal v původní verzi. Silničáři si ale měli nechat zpracovat posudek o vlivu zamýšlené stavby na krajinný ráz, k tomu však i přes prodloužení termínu k jeho odevzdání zatím nedošlo. Kromě aleje se má pokácet v okolí silnice velké množství dalších stromů. „Řízení pro vydání rozhodnutí – souhlasu k zásahu do krajinného rázu, je přerušeno. Čekáme na doplnění podkladů od krajské správy a údržby silnic, nejpozději však do konce letošního ledna. Předpokládáme, že podklady dodají. Lhůta byla v minulosti už prodloužena. Pokud by poklady nedodali, řízení bude zastavené,“ tlumočil zprávu boskovických úředníků, kteří mají rozhodnutí vydat, mluvčí tamní radnice Jaroslav Parma.