Nové povolení ke kácení stromů nutné pro stavbu ještě není vydáno. Úředníci opakovaně řeší zásah do krajinného rázu. „Povolení prozatím nemáme. Podkladem musí být posudek, který se nyní zpracovává,“ sdělila v úterý krajská mluvčí Alena Knotková.

Podle původního harmonogramu už silničáři měli stavět. Pokud se dělníci ani v nejbližších měsících nepustí do práce, hrozí, že kraj u tohoto projektu přijde o dotace v řádech desítek milionů korun. „Předpokládané náklady projektu jsou osmdesát milionů korun a dotace čtyřiašedesát milionů,“ upřesnila Knotková.

Řadu motoristů, kteří po zmíněné silnici mezi Velkými Opatovicemi a letovickou částí Chlum jezdí, odklad rekonstrukce a rozšíření cesty štvou. Někteří si myslí, že v nejbližší době nenastane. „Nedávno tady zaplátovali díry a místo nich máme hrby. Je to naprosto šílená silnice s řadou nebezpečných úseků, kde mají problém projet dvě auta vedle sebe. Stromy v aleji jsou ve špatném stavu a padají z nich silné větve. Obávám se, že se bude pořád někdo odvolávat a opravu blokovat. Nelíbí se mi to,“ řekla Jindřiška Ochranová z Velké Roudky.

Pro strom nevidí celý les

Rozčarovaný ze současné situace je také starosta Letovic Petr Novotný. Oprava silnice se týká i tamní části Chlum. Zástupci města se navíc chtějí domluvit i na úpravě autobusové točny. „Přijde mi, že odpůrci kácení aleje, ve které je řada stromů v dezolátním stavu, nevidí pro jeden strom celý les. Nemůžeme přece vymýšlet kompromisní řešení na několik let. Když opraví a rozšíří silnici, bude nadlouho vyřešený problém s dopravou. Okolo vysází novou lipovou alej. Stromy nevyrostou hned, to je pravda. Ale bude to zdravý základ nového stromořadí. To současné je ve špatném stavu a jen se nesmyslně oddaluje jeho neodvratný konec,“ řekl Novotný.

Proti kácení části aleje sepsali před časem petici členové spolku Svárovská alej svobody. V projektu opravy silnice navrhli vyjmutí půlkilometrového úseku přímo v aleji a zachování převážné části stromořadí po obou stranách cesty. „Rekonstrukce by se tomto úseku upravila. Vybudovaly by se zálivy pro vyhýbání a doporučil zákaz vjezdu nákladní dopravy s hmotností nad deset tun, mimo dopravní obsluhu. Navrhujeme snížení rychlosti na šedesát kilometrů v hodině,“ napsali nedávno v otevřeném dopise krajským zastupitelům aktivisté.

Zároveň zdůraznili, že nezpochybňují, že silnice je pro Velké Opatovice a okolní obce důležitá. Ale není podle nich tak vytížená, aby ji bylo nutné i v úseku aleje rozšířit na úkor stromů. Kraj na žádné kompromisní řešení nepřistoupil a dál trvá na původním zadání projektu.

Většina zmíněných lip je v dezolátním stavu. Stromy, které půjdou k zemi nahradí nová výsadba.