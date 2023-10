Místní lidé spekulují, co v něm bude. Sklad, hobby market nebo pošta? Poslední zmíněná varianta rezonuje v největším městě na Blanensku asi nejhlasitěji. „V létě jsem slyšel, že se po uzavření Lidlu na Svitavské mluvilo o nějakém hobby markeru nebo obchodu se zahradní technikou a nářadím. Teď tam prý má být pošta. Nevím ale, co je na tom pravdy. Pošta by mi tam pasovala. Je to v centru, dobrá dostupnost a velké parkoviště. I když je otázka, kolik lidí dnes ještě její služby využívá,“ řekl jeden ze zákazníků zmíněného řetězce Milan Kolmačka, který ve Svitavské ulici nakupoval pravidelně.

Podle informací Deníku má řetěz uzavřenou provozovnu údajně nabídnout k prodeji. Zástupci Lidlu na přímý dotaz odpověděli v obecném duchu. „Další využití uzavřené prodejny v Blansku společnost Lidl aktuálně projednává,“ sdělila tisková mluvčí společnosti Iveta Barabášová.

Dodala, že řetězec stále hledá vhodné pozemky a lokality pro umístění nových prodejen napříč Českou republikou. Rozhodující je přitom především spádová oblast, dále velikost pozemku nebo prostor a možnost zásobování. Výstavbu nových prodejen na Blanensku v nejbližší době ale neplánuje.

Dohady, že by v blanenské ulici Svitavská měla v místo uzavřeného supermarketu v nejbližší době fungovat pošta, ale vyloučil mluvčí státního podniku Ivo Vysoudil. „Tato informace se nezakládá na pravdě. Česká pošta v Blansku v dohledné době nechystá žádné změny,“ odepsal Deníku mluvčí.

Více informací k možnému využití uzavřené prodejny nemají v tuto chvíli ani blanenští radní. Podle místostarosty Ivo Stejskala je to čistě v režii současného majitele. „Co bude místo zavřeného supermarketu na Svitavské opravdu nevíme, i když nás to zajímá. Mezi lidmi koluje několik verzí. V tuto chvíli si to řeší Lidl jako majitel po vlastní ose, nás zatím nikdo nekontaktoval. Město by do toho přes stavební úřad vstoupilo až například při stavebních úpravách nového majitele nebo nájemce. O ničem takovém v tuto chvíle ale nevíme,“ uvedl v úterý Stejskal.

