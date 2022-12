„Jak tady práce postupují, líbí se mi podchod i jeho okolí čím dál víc. Jen doufám, že se v něm do výtahů vlezou i cyklisté s koly, aby nemuseli po schodech. Jsem také zvědavý, jak to v této části města bude fungovat v dopravě, když uzavřený železniční přejezd nahradí silniční most na Staré Blansko. Ten se ještě nyní dokončuje,“ řekl v pátek na místě Deníku Rovnost jeden z chodců Martin Vintr z Blanska.