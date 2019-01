Sudice, Vážany /FOTOGALERIE/ – Zakaboněná obloha, přeháňky a vítr. Počasí pod psa. S takovou nebude ze sobotní modelářské Show Malá Haná asi nic, říkám si dopoledne. Reportáž z modelářského letiště mezi Sudicemi a Vážany je v ohrožení.

„Začátek jsme museli posunout skoro k polednímu. Počasí zatím mizerné, snad se to po obědě protrhá a kluci s modely něco předvedou,“ hlásí mi do telefonu Martin Sedláček z pořádajícího klubu boskovických modelářů.

Cestou do Boskovic jeho přání nic nenasvědčuje. Za Doubravicí začíná hustě pršet. Naštěstí jen na chvíli. Na horizontu směrem na Knínice vidím ve vzduchu první modely. Asi tři sta metrů rallye po polňačce a jsem na místě. Proti mě právě show opouští tříčlenná rodina. „Je to paráda, co ti chlapi s modely umí. Mě se moc líbilo vystoupení dvouplošníku a ukázka letu s vrtulníkem,“ hlásí Marcel Koupý z Boskovic. Na modelářskou Show Malá vyrazil s rodinou vůbec poprvé. „S manželkou jsme si mysleli, že našemu šestnáctiměsíčnímu synovi Šimonovi se budou letadla líbit. Omyl. Ho spíš zajímala zaparkovaná auta okolo,“ usmíval se Koupý.

Mezi lánem kukuřice a obilí je pás trávy. Modelářské letiště. Ampliony, stan pořadatelů. U pásky ohraničující letiště stojí několik desítek lidí. Spousta z nich sedí na skládacích židličkách. Dalekohledy na očích. „Se svým modelem právě startuje František Havlíček z Boskovic,“ roznáší vítr zprávu z amplionu. „Ty vaďo, to je machr? Viděls ten obrat?“ je z umění boskovického modeláře u vytržení dvojice zhruba dvanáctiletých klu­ků.

A mají proč. Model letadla s rozpětím křídel přibližně dva metry, řízený ze země panem Havlíčkem, převádí ve vzduchu velmi zajímavé kreace. To já bych ho zapíchl do země po pár vteřinách.

O chvíli později stoupá k nebi žlutočervený gigantický model letadla. Mladík v klobouku ho však s kniplem v ruce bravurně zvládá. Pět minut ve vzduchu a po přistání dlouhý potlesk.

Program čtyřiadvacáté ročníku přehlídky leteckých modelářů však nabouralo podle Martina Sedláčka z boskovického klubu modelářů počasí. „Dnes tady své stroje předvádí asi třicítka modelářů. Z Boskovic, Blanska, Brna, Kuřimi a dalších. Když je pěkně, tak jich přijede i dvakrát tolik. Hodně záleží, jestli se naše vystoupení nekryje také z jinou akcí v regionu,“ poznamenal Sedláček.

Příchozí na letišti viděli různé druhy modelů letadel. Od těch, co vážily s bídou dvě tři kila až po dvacetikilové modely s rozpětím křídel několik metrů. „Rozdílná je i cena modelů. Ta u nejdražších strojů může být klidně i sto tisíc a víc,“ upřesnil Sedláček.

Za rok jubileum

Příští, pětadvacátý ročník, chtějí boskovičtí zpestřit například vystoupením leteckých akrobatů. „Pětadvacet let, to si určitě zaslouží něco navíc. Samozřejmě se příští show budeme snažit udělat co nejlepší,“ uzavřel Sedláček za boskovické modeláře z oddílu LMK 195.

Na nesoutěžní přehlídku přijel i Jan Ostrý z Adamova. Do depa na trávník si přinesl dva modely vrtulníků. „Naposledy jsem tady létal asi před deseti lety. Dnes chci vyzkoušet dva modely vrtulníků. Ale moc velká show pro diváky to asi nebude. Nerad bych modely zapíchnul do země a rozbil je. Do žádných složitých sestav se rozhodně ve vzduchu pouštět nebudu,“ pousmál se Ostrý.

Popřál jsem mu hodně štěstí a odcházím. Ještě u auta neodolám a vychutnám si jedno představení ve vzduchu.