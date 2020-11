Další pak důchodkyně v jejich doprovodu našla v úterý v okolí Šošůvky. „Už jich ale bylo o dost méně. Suchohřiby a pár babek. Vesměs to všechno byly starší houby. Část jsme usušili, něco podusili a zamrazili. Ze zbytku pak byla praženice. No a ve středu pak dušené houby s těstovinami,“ řekla Deníku pětasedmdesátiletá žena.

Na houby chodí už od mládí, kdy jí s sebou do lesa brávala babička. A tato záliba ji vydržela až do důchodu. „Do lesa chodím kromě zimy celý rok. Sbírám ale jen houby, co znám. Do experimentů se nepouštím. Například holubinky nasbírám vůbec. K nim nemám důvěru. V lese je krásně. Teď jsou ale hodně poničené po kůrovcové kalamitě,“ dodala Kašpárková.

Podle mykologa Vladimíra Antonína rostou suchohřiby až do prvních mrazů. „Je to zajímavost, že je lidé najdou ještě nyní. Ale zase taková rarita to není,“ dodal Antonín.