„Nyní areál působí poněkud chaoticky. Bylo potřeba ho řešit jako celek. A prověřit jeho prostorové možnosti v souvislosti s nevyhovujícím dopravním řešením, nedostatkem parkovacích ploch, absencí atletického oválu a s umístěním nové sportovní haly,“ uvedl jeden z autorů studie architekt Zdeněk Fránek.

Studie má tři varianty a každá počítá s jiným využitím pozemků. O žádných konkrétních úpravách areálu a konečném výběru řešení není zatím rozhodnuto. „Studie slouží jako podklad pro další strategické rozhodování, jak postupovat v lokalitě Červená zahrada,“ uvedl mluvčí radnice Jaroslav Parma.

Přesto podle současného vedení města potřeby místních sportovců zřejmě nejlépe vystihuje první varianta studie s atletickým oválem, šesti tenisovými kurty, sportovní halou, lezeckou stěnou a kuželnou. A bezmála třemi sty parkovacími místy.

Tato varianta zahrnuje i zhruba hektarovou plochu po bývalém lihovaru a se zchátralým hotelem Velen, která patří advokátovi Janu Paroulkovi. Na výkupu pozemků se s ním město po letech dohodlo. Transakci ještě musí schválit zastupitelstvo. Podle informací Deníku za pozemky město v několika splátkách zaplatí třicet milionů a navrch Paroulkovi převede dvě parcely na okraji města.„Výkup pozemků v Červené zahradě a zcelení plochy v této lokalitě pro rozšíření sportovního areálu bylo jednou z našich priorit. Pro město se jedná o strategické pozemky. Na etapy se tam dá postavit sportovní hala, atletický ovál a další sportoviště. Pro sportovní oddíly ve městě by to byl velký přínos,“ řekl bývalý boskovický místostarosta Petr Malach.

Rozsáhlá studie Červené zahrady s několika variantami nových sportovišť byla přitom na stole už před čtyřmi lety. Nejdražší se blížila ke 300 milionům. Pro místní je klíčová zejména výstavba sportovní haly, která už v minulosti ve městě zkrachovala na několika místech. Naposledy odsouhlasilo vedení města její výstavbu v Hybešově ulici. Po výkupu pozemků od advokáta Paroulka jde tento záměr podle všeho k ledu a vrací se zpět do Červené zahrady. Řada místních je však skeptická. „Nevěřím, že nějaká sportovní hala bude v Boskovicích někdy stát,“ okomentoval situaci na sociální síti například Patrik Oujezský.

Podle boskovického starosty Jaroslava Dohnálka jsou úpravy sportovního areálu Červená zahrada během na dlouhou trať. „Nikdo nemá kouzelný proutek aby řekl, jak to tam bude v budoucnu vypadat. Následující generace nás mohou proklínat, že jsme jim dali hračku, se kterou si nevědí rady. Nebo si s ní naopak budou rádi hrát. Každopádně pokud se podaří naplnit dohodu s panem Paroulkem, tak se otevírá reálná možnost postavit sportovní halu s kuželnou a lezeckou stěnou v Červené zahradě,“ řekl Dohnálek.

Zároveň nastínil, že by to zřejmě bylo ve velmi podobném časovém horizontu, jako plánovaná stavba haly v Hybešově ulici. „Z mého pohledu se nejedná o žádné zdržení. V Hybešově ulici pozemky máme a v Července, když vše dobře půjde, do měsíce také,“ dodal.

Architektonicko-urbanistická studii sportovního areálu Červená zahrada Boskovice



Varianta 1

Do návrhu jsou zahrnuty pozemky ve vlastnictví města Boskovice, pozemky společnosti Severka - B, a.s. a pozemky ve vlastnictví Jana Paroulka. V návrhu je zvažováno nové přemístění fotbalového hřiště s umělým povrchem, v těsné blízkosti je navržený atletický stadion s travnatým fotbalovým hřištěm a s atletickým oválem s počtem 6 drah po 400m. Součástí stadionu bude objekt se zázemím pro fotbalisty s krytou tribunou pro 350 diváků. V návrhu je přemístěno 6 tenisových kurtů, u 2 kurtů s možností přetlakové haly v zimním období. V severovýchodní části areálu je umístěna sportovní hala včetně kuželny a lezecké stěny. Stávající objekt ubytovny zůstane zachován, budova bude pouze rozšířena o přístavbu počítající s navýšením ubytovací kapacity. V celém areálu je navrženo 292 parkovacích stání pro osobní automobil a 4 stání pro autobus. Parkovací plochy jsou z větší části umístěny v severní části areálu tak, aby odbavily návštěvníka hned při vjezdu a dále se po areálu pohyboval pouze pěšky. Téměř podél celého areálu je navržena dráha pro in-line bruslaře.



Varianta 2

Ve variantě 2 jsou do návrhu zahrnuty pouze pozemky ve vlastnictví města Boskovice. V návrhu je uvažováno s novým přemístěním fotbalového hřiště s umělým povrchem, v těsné blízkosti je navržený atletický stadion s travnatým fotbalovým hřištěm a s atletickým oválem s počtem 6 drah po 400m. Součástí stadionu bude objekt se zázemím pro fotbalisty a s krytou tribunou pro 350 diváků. V blízkosti fotbalového hřiště se nachází venkovní lezecká stěna a dětské hřiště. Návrh je zpracovaný ve dvou variantách.



V první variantě je uvažováno s 6 tenisovými kurty a malým zázemím pro tenisty v jejich blízkosti. Parkovací plochy jsou umístěny jak v severní části areálu tak v blízkosti fotbalové tribuny v jižní části areálu a v menším počtu u venkovního koupaliště. Celkem je uvažováno s počtem 320 parkovacích stání pro osobní automobil a 2 stání pro autobus.



V druhé variantě je navrženo 5 tenisových kurtů a v blízkosti stávajícího zimního stadionu nová sportovní hala s hrací plochou 45x25 m a se zázemím pro tenisty. Parkovací stání ve variantě se sportovní halou je navrženo v počtu 303 stání pro osobní automobil a 3 stání pro autobus.



Varianta 3

Ve variantě 3 jsou do návrhu zahrnuty pozemky ve vlastnictví města Boskovice, pozemky společnosti MP hold-ing a.s. a MGV group s.r.o. a pozemek ve vlastnictví Orel jednota Boskovice. První návrh uvažuje s pozemky města Boskovice a s tzv. Junáckou loukou, která se nachází jižně od areálu, na opačném břehu říčky Bělá. V návrhu je uvažováno s novým přemístěním fotbalového hřiště s umělým povrchem, v těsné blízkosti je navržený atletický stadion s travnatým fotbalovým hřištěm a s atletickým oválem s počtem 6 drah po 400 m. Součástí stadionu bude objekt se zázemím pro fotbalisty a s krytou tribunou pro 350 diváků. V blízkosti fotbalového hřiště se nachází dětské hřiště. Tenisové kurty jsou navrženy v prostoru tzv. Junácké louky a jsou přístupné pomocí lávky přes říčku Bělá. V těsné blízkosti zimního stadionu je navržena nová sportovní hala s hrací plochou 45x25m a vnitřní lezeckou stěnou. Parkovací stání je navrženo v počtu 248 stání pro osobní automobil a 2 stání pro autobus. Téměř podél celého areálu je navržena dráha pro in-line bruslaře.



Druhý návrh uvažuje s pozemky města Boskovice a s pozemky společnosti MP holding a.s. a MGV group s.r.o., které se nachází východně od stávajícího sportovního areálu. V této části je navržena sportovní hala s kuželnou, lezeckou stěnou a s parkovacím stáním v počtu 168 stání. 6 tenisových kurtů je navrženo v blízkosti stávajícího zimního stadionu. Ve stávajícím sportovním areálu je navrženo 248 stání pro automobil a 2 stání pro autobus. Téměř podél celého areálu je navržena dráha pro in-line bruslaře.



Zdroj: FRANEK ARCHITECTS s.r.o. Brno