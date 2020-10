Městská rada je schválila. „Tato pětice nyní předloží konkrétní návrhy na podobu nové sportovní haly,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Vybraní uchazeči na návrh nové sportovní haly v Boskovicích

. SENAA architekti, s.r.o.

· EA architekti, s.r.o.

· K4, a.s.

· OMEGA project, s.r.o.

· PROAM architekti, s.r.o.

Předpokládaná uzávěrka podání návrhů je do 27. listopadu. Strop pro výstavbu haly je ze strany města sto dvacet milionů korun. Soutěž vypsali letos Boskovičtí už podruhé. Poprvé ji zrušili kvůli chybám v zadání. Dostali se kvůli tomu i do sporu z Českou komorou architektů, která soutěž označila za neregulérní. A navíc v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. „Jedním z pochybení bylo složení odborné poroty. To jsme napravili,“ řekl Dohnálek.

I druhou soutěž však označila komora za neregulérní. Přitom podle zástupců města byli všichni přihlášení jejími členy. „Nezávislí odborníci z odborné poroty například nemají náhradníka. Je také potřeba, aby většina nezávislých porotců měla kvalifikaci takovou, jaká se požaduje po soutěžících,“ popsala jeden z rozporů mluvčí komory Tereza Zemanová.

Komora může zmíněné věci napadnout u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „To samozřejmě nelze nikdy vyloučit. V tuto chvíli nemáme informace, že by druhou vypsanou soutěž někdo napadl,“ poznamenal boskovický starosta.

Místní sportovci na novu halu čekají dlouhá léta jako na smilování. Boskovice bývaly v regionu například baštou basketbalu a volejbalu s ligovými soutěžemi. Tamní školní tělocvičny však nemají vyhovující parametry a zázemí. Řada týmů tak jezdí trénovat do sousední Svitávky, kde postavili sportovní halu nedávno. „O hale se v Boskovicích mluví přes dvacet let. Možná déle. Škoda, že nikdo nepráskl do stolu a hala už dávno nestojí,“ řekl před časem trenér boskovických volejbalistek Michal Meluzín.