Soutěží osmnáct borců. A hned první disciplína budí u diváků obrovský respekt. Car Pull. Tahání desetitunového požárního auta na laně. I s řidičem. „Tak s tím bych nepohnul ani o milimetr. Ledy by to auto nastartovali,“ vtipkuje jeden z přihlížejících diváků Luboš Bezděk ze Šošůvky.

I když soutěžící zpovzdálí připomínají festovní almary, řada z nich auto do cíle na laně nedotáhne. „Tuhle disciplínu jsem dělal poprvé v životě. S výkonem jsem celkem spokojený. Ale mohl jsem si lano obmotat lépe kolem ruky. Docela mě to vyšťavilo. Necítím ruce,“ usmívá se silák Mario Karička. Do Šošůvky cestoval pět set kilometrů ze Slovenska. V civilu pracuje jako vychovatel.

Necelého půl metru před cílovým kuželem končí snažení dalšího svalovce Bedřicha Jochima. S úvodního představení je zklamaný. „Sakra. Takový kousek chyběl. Lano mi klouzalo,“ ulevil si. „To je ta poslední slivovice, co ti včera už zakázali vypít. Jinak jsi to dal,“ hecuje závodníka jeden z členů jeho doprovodu.

Poslední ze závodníků, Jakub Vágner z Krásenska, se s úvodní disciplínou nepáře. Do cíle hasičské auto dotáhne za třiatřicet vteřin. A soupeřům ukazuje, že jde za obhajobou loňského prvenství. „Na tahání auta nejsem zvyklý. Věnuji se závodně silovému trojboji a to je něco úplně jiného,“ hlásí mladík, který nedávno skončil na mistrovství světa ve Švédsku mezi juniory do třiadevadesáti kilo na sedmém místě.

Pak na siláky čeká zvedání osobního auta na speciální konstrukci. Ta samotná váží metrák. Publikum zahání pod okolní přístřešky prudký déšť a auto schovávají organizátoři pod plátěný altán. A jede se dál. „V prvním kole začnou soutěžící zvedat auto pomocí konstrukce. Pak se na ni bude postupně přidávat závaží. V další fázi auto najede dál na konstrukci a opět se bude nandávat zátěž,“ říká do mikrofonu David Gryc z týmu organizátorů akce.

Než auto popojede dál na konstrukci, drží se ve hře všichni závodníci ze startovního pole. „Teď to už ale začne padat,“ má jasno Vágner.

A je to pravda. Krok s ním dokáže držet jen Petr Tóth, ale i ten časem odpadne. Vágner je tak po dvou disciplínách suverénně první. Následuje vzpírání metrákové klády na počet opakování, převracení tři sta kilogramů těžké pneumatiky a nošení speciálních kufrů. Loňské prvenství Vágner nakonec obhájí. Putovní pohár pro vítěze je pak symbolicky předán rodičům zesnulého strongmana Ivo Ševčíka.