Na konci června zdevastovala silná bouřka mezi Rudicí, Habrůvkou, Bukovinou a Jedovnicemi na Blanensku lesy. Na místě popadaly stovky stromů. Kvůli kalamitě zde proto úředníci vyhlásili až do konce září zákaz vstupu. Pět týdnů po prudkém projevu počasí pracovníci pokračují na odstranění škod. Spadlé stromy se snaží rychle odklidit, aby nedošlo k znehodnocení dříví a zabránili kůrovcové kalamitě.

V lokalitě, kterou obhospodařuje na pozemcích Mendelovy univerzity v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, leží podle odhadů čtyřicet tisíc kubíků poškozených kmenů. „Z tohoto objemu se jedná zhruba o 14 000 m³ smrkového dříví, které se, pokud to situace v porostech dovoluje, zpracovává přednostně. Kromě toho odhadujeme, že se v porostech nachází 13 000 m³ polámaného nebo jinak poškozeného buku, 4 300 m³ modřínu a 3 200 m³ dubu,“ upřesnil druhové rozlišení kalamitního dříví ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška.

Takhle to na místě vypadalo pár dnů po bouři

Kalamita v lesích na Blanensku pohledem dronu. | Video: Mendelu

Podle ředitele si také zpřesňují plochy, kde vznikne takzvaná holina. „Už teď je jisté, že jich bude méně, než jsme očekávali. Poškozené stromy jsou na více místech roztroušeny po porostu. Stromy vyklízíme šetrně, takže nebude nutné řešit obnovu těchto míst, zvládnou se obnovit samovolně," dodal Vrška.

Likvidace poškozených stromů potrvá do 30. září, do kdy platí zákaz vstupu do lesů. Po skončení zákazu ale budou i nadále pokračovat opravy lesních cest. Ty už však budou označeny přímo v terénu informačními tabulemi omezujícími pohyb po jednotlivých cestách.