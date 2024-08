Co se letos rozzáří? Kromě hlavního vánoční stromu se lidé mohou těšit na slavnostně ozdobené stromy na Masarykově náměstí a také v ulici Hradní. Ty budou lemovány světelnými řetězy. Rozzáří se také fontána před zámeckým skleníkem.

Výběr dodavatele měl na starosti odbor kanceláře tajemníka ve spolupráci s městskou architektkou Andreou Prajsovou. Z pěti oslovených firem nakonec soutěžily dvě. „Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od firmy Schnierer lighting, s.r.o za cenu 500 tisíc korun," informovala mluvčí města Martina Vašková.

Mohlo by se vám líbit: Výlet do minulosti na kolejích. Boskovice zažily návrat do zlaté éry železnice