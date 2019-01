Blansko /FOTOGALERIE/ – Knížky, plyšáci, DVD s pohádkami. Rozzářené dětské oči plné radosti. Děkujeme, Ježíšku! Besídku a rozbalování dárků si děti ze Základní školy speciální v Žižkově ulici v Blansku opět užily dosyta. I díky lidem, kterým není osud postižených lhostejný. Dětské sny naplnili prostřednictvím Stromu splněných přání.

Ten v blanenské restauraci Punkva před Vánocemi ozdobila dětmi namalovaná a napsaná přáníčka se jmény a věkem školáků. A příchozí si je ze stromku odnášeli a organizátorům akce pak výměnou přinesli vytoužený dárek. „Strom splněných přání funguje už více než deset let. Lidé většinou splní všechna přání, která najdou napsaná nebo nakreslená na stromku. Nejkrásnější je pak úžas dětí, když trhají obaly dárků a najdou to, co chtěly. Jsou vždycky nadšené. Věří, že jim dárky donesl Ježíšek, a mají z toho opravdovou radost," popsala vychovatelka základní školy speciální Věra Stará.

K Vánocům si děti nejvíc přejí zvukové hračky, plyšáky nebo třeba DVD s pohádkami. „Dárky si rozbalily společně s učiteli a rodiči na vánoční besídce. Letos děti nazkoušely divadelní představení, hudebně pohybové vystoupení a pásmo koled. Všichni byli nadšení," dodala Stará.

Lidé našli u stromku v restauraci i kasičku, do které mohli přispět. „Z peněz pak kupujeme dětem různé hry. Hlavně menší děti s postiženou jemnou motorikou věci často nechtěně zničí, musíme proto nakupovat stále nové. Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat všem, kdo se do této tradiční akce zapojili a dětem udělali velkou radost," řekla Stará.