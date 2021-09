Do finále ankety Strom roku se probojovala rovněž Hrušeň Šmigula a Lípa pod Holým kopcem.

Brněnský smrk v Ramešově ulici uspěl díky své úctyhodné velikosti. „Návrh podporuje široká komunita občanů a jsou rádi, že zde vzkvétá krásná přírodní zahrada namísto nové výstavby, která zde měla vzniknout,“ sdělila Monika Navrátilová z brněnského odboru životního prostředí, který strom do soutěže přihlásil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.