Triky na koloběžkách, odvážné kousky na skatu a k tomu muzika z produkce DJ. Mladí lidé v Blansku se mohou již nyní těšit na akci s názvem Street Jam 2023. Konat se bude 10. září v blanenském skateparku.

Pořadatelé chystají skateboardové a koloběžkové závody v Blansku. Konat se budou 10. září. | Foto: se souhlasem pořadatelů

Předchozích dvacet ročníků akce se podle pořadatelů setkalo s pozitivními ohlasy účastníků od dětí, přes mládež po dospělé. „Letošní událost proběhne již potřetí v nově zrekonstruovaném skateparku. Protože je v posledních letech skatepark v Blansku využíván velkým množstvím lidí, v plánu jsou skateboardové a koloběžkové závody, které měly minulý rok obrovský úspěch,“ dělil vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Blansku Robert Hořava.

Jak doplnil, běžně se v průběhu dne zastaví na akci několik set návštěvníků, v loňském ročníku se závodů zúčastnilo přes patnáct jezdců na skateboardech a přes dvacet na koloběžkách,“ dodal Hořava a pozval na Street Jam nejen mládež, ale i jejich rodiče a mladší sourozence. „Děti, zde mohou vidět různé způsoby, jak trávit volný čas, mládež si může všechno vyzkoušet a rodiče najdou potřebnou inspiraci, co mohou s dětmi a mládeží dělat,“ popsal akci Hořava pro návštěvníky.

Akce začne hodinu po poledni a potrvá do osmi hodin do večera. Vstup je zdarma. Tradičně se Street Jam stane předskokanem celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který je v plánu od 18. do 22. září.

Nízkoprahový klub funguje v Blansku již čtyřiadvacet let. Je sociální službou pro děti a mládež od třinácti do jednadvaceti let, kterou zaštiťuje Společnost Podané ruce. Nízkoprahový znamená v tomto smyslu dostupný, tedy ničím neodrazující. Nízkoprahové zařízení je chráněný prostor, kde mohou děti a mladí lidé trávit čas, aniž by platili vstupné nebo se museli registrovat. Kromě zábavy tady najdou také odbornou pomoc a podporu při řešení svých problémů.