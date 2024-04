Zmíněný objekt v minulosti využíval Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a nyní už patří městu. „Objekt s pozemky v ulici Svatopluka Čecha jsme před časem získali bezúplatně od státu. Jednali jsme o možnostech jeho využití a pečlivě zvažovali všechny varianty. Kromě mateřské školy bychom tam rádi přesunuli i středisko volnočasových aktivit pro děti. Státní úředníci s tím nemají problém. Využitelnost je tedy daná. Mateřská škola a středisko volného času. S tím, že objekt máme opravit a dát do provozu do pěti let,“ sdělila boskovická starostka Jana Syrovátková.

Rozlehlý dům se nachází v centru města poblíž sídliště Na Výsluní. Je opuštěný a momentálně neobyvatelný. Krátce po začátku válečného konfliktu na Ukrajině se kolem něj strhl velký humbuk. Objekt se totiž dostal mezi vytipovaná místa ministerstva vnitra. Střechu nad hlavou tam mohla najít zhruba čtyřicítka romských uprchlíků z Ukrajiny. Mezi místními tato zpráva spustila vlnu emocí. Nakonec se Boskovice ocitly mimo hru. „Lokalita není vhodná a budova nachystaná k okamžitému použití,“ okomentoval situaci tehdy jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Jana Syrovátková dodala, že školka i středisko volnočasových aktivit pro děti se do budovy vlezou. Má totiž značné prostorové rezervy. „Opravit městskou budovu, kde nyní středisko sídlí v ulici 17. listopadu, nedává smysl. Ekonomicky to prostě nevychází. Jestli na tom místě něco v budoucnu bude, tak určitě novostavba. Zatím nevíme jaká. Jedná se ale o velmi hodnotnou parcelu uprostřed města a nebojím se, že bychom pro ni nenašli využití,“ informovala starostka.

Boskovice se připravují na opravy chodníků. Vymění i veřejné osvětlení

Středisko volného času funguje pod různými názvy ve druhém největším městě v regionu už od roku 1959. Posledních padesát let pak sídlí právě v budově v ulici 17. listopadu. Ta má ale už to nejlepší dávno za sebou. Objekt vlastní město a organizaci provozuje kraj. Nabízí desítky kroužků, tábory, karnevaly a spousta dalších akcí. Více než tisícovka dětí má tak pravidelný program. „Pro celé rodiny organizujeme již mnoho let výlety po zoologických zahradách u nás i v zahraničí, návštěvy zámků, jeskyní, aquaparků a dokonce i plavbu na lodi po Dunaji nebo Baťově kanálu,“ informovali na webu zástupci SVČ Boskovice.