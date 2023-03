Domnívá se, že výběrové řízení na zmíněný post je zmanipulované a vítěz jasný dopředu. „Ve veřejném prostoru už to rezonuje delší dobu. Mám pocit, že vítěz tohoto výběrového řízení je známý dopředu a bude to dosavadní zástupce vedoucího odboru pan Štefan. Domnívám se, že se jedná o klientelismus na blanenské radnici. Nepřímé důkazy to naznačují. Proto jsem podal námitku,“ řekl Deníku Rovnost Sklář.

Dodal, že s právníkem aktuálně zvažuje také podání trestního oznámení. Šéf Městské policie Blansko Martin Lepka potvrdil, že na radnici hlídka v pátek dorazila na oznámení jednoho z účastníků výběrového řízení. „Měl podezření že mohlo dojít ke spáchání trestného činu. Nedokázal ho ale přesně specifikovat. Hlídka ho poučila s tím, že pokud by na svém tvrzení trval, má zavolat státní polici. Zmínil jen, že zváží případně další právní kroky. Záležitost se vyřídila v klidu,“ poznamenal Lepka.

Blanenský starosta Jiří Crha (ODS) celou záležitost nechtěl v tuto chvíli komentovat s tím, že výběrové řízení není ukončené. „Mohu jen potvrdit, že dnes probíhala ústní část výběrového řízení na vedoucího odboru správy a rozvoje města. Toto výběrové řízení probíhá dle zákona o úřednících územních samosprávných celků a jednání výběrové komise je neveřejné. Vzhledem k tomu, že řízení zatím není ukončeno, nemohu se k němu, podobně jako žádný z členů komise, nijak vyjadřovat. A už vůbec ne ke konkrétním uchazečům,“ sdělil starosta.

Ohledně případné námitky podjatosti reagoval opět pouze v obecné rovině. „Pokud by někdo námitku při výběrovém řízení vznesl, rozhodovalo by se o ní v souladu se zákonem. Do doby vypořádání námitky, opět pouze obecně, by nemohlo být výběrové řízení ukončeno,“ upřesnil Crha.

Blanenský odbor správy a rozvoje města donedávna vedla Petra Skotáková, která před časem uspěla ve výběrovém řízení na pozici tajemníka městského úřadu v Blansku. Tuto funkci zastává od prvního ledna. Před ní úřad vedl od roku 1994 s dvouletou přestávkou až do konce loňského roku Josef Kupčík (KDU-ČSL). Jeho jméno silně rezonovalo loni na podzim po komunálních volbách. Kupčíkova osobní rezignace byla podle informací Deníku Rovnost klíčem k případné spolupráci hnutí ANO s ODS na blanenské radnici. Ovšem bez lidovců.

To se nakonec potvrdilo. Lidovci skončili v opozici a Josef Kupčík dal výpověď. „Tajemník úřadu je zaměstnancem města, má pracovní poměr, který ze zákona není nijak navázaný na koaliční dohody a jiná povolební jednání. Město řeší čistě pracovněprávní vztah, který může být ukončený pouze ze zákonných důvodů. Jedním z nich je výpověď podaná zaměstnancem tak, jak tomu bylo v tomto případě,“ odpověděli tehdy blanenští úředníci na dotazy místních.

Samotný Josef Kupčík nechal svůj konec na pozici tajemníka bez odezvy. „Dobrý den, nechci to nijak komentovat,“ napsal v textové zprávě na dotaz redakce.

A Martin Sklář? Ten v minulosti pracoval jako vedoucí blanenského odboru komunální údržby. Se zástupci radnice se však dostal do právního sporu ohledně reorganizace na městském úřadu, po které přišel o vedoucí místo. Tvrdí, že město se s ním nakonec vyrovnalo mimosoudně. Loni ho také vyslýchala policie ohledně anonymních emailů rozeslaných blanenským zastupitelům ohledně problematiky centrálního zásobování teplem.

Starosta Blanska Jiří Crha na ně zareagoval trestním oznámením. „Po konzultaci s právníky jsme se rozhodli na tyto emaily reagovat a kontaktovat policii. Jsou v nich lživé informace, které dehonestují pracovníky města. Podobné informace se objevují často i na sociálních sítích a mrzí mě, že někteří novináři z nich čerpají. Z mého pohledu je to součást politického boje,“ okomentoval situaci Jiří Crha.

Martin Sklář se od anonymních emailů distancoval. Uvedl, že nikdy neměl problém s tím se podepsat a hájit svůj názor otevřeně. „Nevole místních kvůli vytápění v Blansku byla velká. Dotazy policistů mě překvapily, podnětu pana starosty nerozumím. Jako veřejná osoba by měl kritiku ustát,“ poznamenal před časem muž, který je předsedou blanenského rybářského spolku a nedávno neúspěšně na Blanensku kandidoval do Senátu.