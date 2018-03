Strašák jménem tuberkulóza: nemocných přibylo, hlavně kvůli vězňům a bezdomovcům

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 15 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) kuchařka/kuchař. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou., Přijmeme do pracovního poměru kuchařku/kuchaře do závodní kuchyně., Zaměstnanecké výhody: 25 dnů dovolená, příspěvky FKSP, podniková chata Jeseníky., Kontakt telefonicky na č. 721 731 160 - Ing. Vystavěl nebo osobně na adrese Pražská 76, Letovice.. Pracoviště: Ledeko, a.s., Pražská, č.p. 970, 679 61 Letovice. Informace: K. Vystavěl, +420 721 731 160.