„Chápu, že kraj šetří. Kroky, které dělá, ale často postrádají smysl. Nyní ujíždíme ze Skalice vlakům od Brna a pak v Boskovicích s lokálkou půl hodiny čekáme. Nebo naopak přijedeme do Skalice a navazující vlak je pryč. Nově jsou přitom zavedené některé spoje, kterými nikdo nejezdí. Je to chaotické. Doprava je místo vlaků směrována do autobusů, které jsou často přeplněné,“ řekl Deníku iniciátor výzvy, boskovický zastupitel Vladimír Farský. Na zmíněné trati navíc jezdí jako strojvedoucí.

Podle Květoslava Havlíka ze společnosti Kordis, která se na jihu Moravy stará o hromadnou dopravu, k výrazným změnám v nejbližší době nedojde. „Nadbytečná vlaková spojení na lince S21 nahradily odpovídajícím způsobem autobusy. Ke každému vlaku, který přijede do Skalice, je autobus do Boskovic i opačným směrem,“ sdělil již dříve Havlík.

A nově na sever Blanenska dorazila další rána. Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje pro příští čtyři roky předpokládá, že od 11. června dojde na lokální trati mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi k úplnému zastavení provozu.

„Je to z důvodu nízkého využití cestujícími. Těch se v obou směrech přepraví v pracovní den průměrně sto padesát. Náhrada bude zajištěna nynějšími autobusovými linkami. Současně bude zvýšena intenzita obsluhy vlakem úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice,“ stojí v dokumentu, který kraj rozeslal minulý pátek.

A obsahuje další škrty v regionální dopravě. Obce jej přitom mohou připomínkovat do 24. října. To je po nedávných volbách do zastupitelstev mnohde šibeniční termín. Například v Boskovicích je komplet nové vedení města a ustavující zastupitelstvo mají až 20. října.

„Samozřejmě se nám tyto škrty nelíbí. Opakuji, že je to cílená likvidace osobní vlakové dopravy v našem regionu. Zvažuji, že s okolními obcemi sepíšeme petici. Jestli to ale k něčemu bude, netuším,“ reagovala starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Od pondělí už na internetu visí petice za zachování této části lokálky mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi. Její součástí je i obnovení provozu dál ve směru z Velkých Opatovic do České Třebové. Zatím ji podepsala asi stovka lidí. „Jsem proti zrušení osobní dopravy. Jezdím do Velkých Opatovic na výlety. Když to ale zruší, už se tam nedostanu,“ okomentoval svůj podpis například Adam Filipi z Brna.

Se změnami musejí od prosince počítat také lidé cestující na severu Blanenska autobusy. Linka 251 už nepojede do Skalice nad Svitavou, ale ve směru od Jevíčka skončí v Boskovicích. Vybrané spoje této linky ve špičkách pracovních dní budou dále pokračovat expres z Boskovic bez zastavení do železniční stanice Rájec-Jestřebí na přípoj k vlaku linky S2 směr Blansko a Brno a opačně.

„Linka 162 pak bude obsahovat jen účelové spoje obsluhující průmyslovou zónu v Kuřimi a bude vedena pouze v trase Kuřim – Černá Hora. Naopak ze Skalice nad Svitavou do Boskovic bude prodloužena linka 250, která tak v úseku Boskovice – Černá Hora nahradí linku 162,“ informovali zástupci kraje.