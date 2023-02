Stovka se dál valí severem. Snídáme u Baltského moře, hlásí nadšenci z Blanenska

/FOTO, VIDEO/ Řada motoristů musí být z toho obrázku paf. Po silnicích si to v zasněžené krajině Pobaltí neohroženě šine červený veterán. Se zvláštní bednou na střeše, českou vlaječkou a kapotou popsanou neznámými jmény. V kabině se v řízení střídají v dobrém rozmaru tři zarostlí chlapi. Co to, sakra, je? BKD 58-85? Škoda 100?

Parta nadšenců z Blanenska z komunity Stovkou tam a zpět už od pátku dorazila ke svému cíli. Do Estonska na tamní ostrov Hiiumaa. Se souhlasem Jana Černého | Foto: Deník/ Redakce