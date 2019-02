Kunštát – Na přístavbu mateřské školy v Kunštátu čekají rodiny s malými dětmi dlouho. Kapacita stávající mateřinky dlouhodobě nestačí, děti musela i odmítat. A tak kunštátská radnice podala žádost o dotaci na ministerstvo školství, aby na stavbu, díky které by ve školce přibylo pětadvacet míst, získala příspěvek. Napodruhé uspěla. Měsíce příprav ale byly k ničemu. Stavět se nebude.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Kunštátští zastupitelé totiž tento týden na svém mimořádném zasedání plánované práce zastavili. Báli se, že stavbu město v termínu nestihne a bude muset téměř čtyřmilionovou dotaci vracet. „Překvapilo mě to a nechápu to. Školka má dlouhodobě málo míst. Pokud by bylo časem méně dětí, město mohlo její prostory využít na byty pro sociálně slabší nebo jako klubovnu," řekla učitelka mateřské školy Radka Dostálová.

Proti stavbě byli hlavně opoziční zastupitelé. Předseda kunštátského finančního výboru Petr Sojka se hlasování zdržel. „Stavbu jsem považoval za dobrou věc pro město. Nemohl jsem ji ale podpořit z několika závažných důvodů," sdělil Sojka. Jedním z nich je podle něj ten, že přístavba měla být hotová již letos na konci července. „Stavaři se shodli, že tento termín je z technologických důvodů nereálný. Mimo jiné i proto, že přístavba měla být založena na pilotách," přiblížil Sojka. Příprava stavby se podle něj dostala do výrazného skluzu. „Projekty mohly být hotové dříve. To stejné platí i o výběrovém řízení na zhotovitele. S výběrem stavebního dozoru se ještě ani nezačalo," upozornil Sojka.

Proti zahájení stavby byl také zastupitel Pavel Göpfert. Mimo jiné i proto, že v nejbližších letech by nesloužila jen kunštátským dětem. „Plyne to z nejnovějšího demografického průzkumu. Mateřinku by tak využívaly hlavně děti z okolních obcí," upozornil Göpfert.

Z podobných důvodů přístavbu nepodpořil ani zastupitel Marek Lepka. Navíc podle něj není jasné, jestli město potřebuje kapacitu mateřské školy zvyšovat. „Žádný velký převis žádostí nás totiž v Kunštátu v nejbližších letech nečeká. Pokud vím, budou od září – až na dva případy – přijaty všechny děti od tří let. Kdyby díky přístavbě přibylo pětadvacet míst, školka by začala přijímat i dvouleté děti, což nepovažuji za rozumné. A to proto, že menší děti, které ještě nosí plínky a neumí mluvit, potřebují hlavně péči rodičů," přiblížil Lepka.

Že zastupitelé přístavbu nepodpořili, mrzí starostu města Zdeňka Wettera, který měl projekt na starosti. „Neplánované zpoždění s projektem vzniklo následkem komplikací při opakování výběrových řízení. Někteří zastupitelé byli proto přesvědčeni, že stavbu není možné termínově stihnout. O přístavbu budu usilovat i nadále a hledat vhodné dotační tituly," sdělil Wetter.

Pro přístavbu hlasoval i radní Aleš Havelka. „Je pravda, že se protáhla výběrová řízení na projektovou dokumentaci i zhotovitele. Stavět se mělo začít prvního dubna a hotovo mělo být do konce července. Termín byl sice hodně našponovaný, ale věřím, že kdyby se práce dobře zorganizovaly a pravidelně kontrolovaly, stihnout by se to dalo," uvedl Havelka.

O tom, že město má začít stavět, byl přesvědčený i zastupitel Vojtěch Neudert. „Bylo by tak vše při jednom a dětem bychom nemuseli vozit jídlo do bývalé firemní školky, která je na druhém konci města. Je teď ve hvězdách, kdy a jestli vůbec přístavbu postavíme," řekl Neudert.