Stop hazardu platí dál, říká starosta Blanska Jiří Crha

Blansko – /ROZHOVOR/ Přednosta okresního úřadu, ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dvě volební období jako místostarosta Blanska. Nyní Jiří Crha (ODS) usedne do křesla blanenského starosty. V čele koalice, která ve městě vládne už dvacet let.

Nový starosta Blanska Jiří Crha.Foto: archiv Jiřího Crhy

„Na řadě věcí se shodneme i s opozicí. Jde například o zachování nemocnice v režii města a její rozvoj. Nebo o projekt přemostění na Staré Blansko, který výrazně uleví dopravě ve městě,“ uvedl osmapadesátiletý lídr blanenské ODS.

V Blansku dostala v komunálních volbách nejvíce hlasů ODS. Máte pět mandátů v zastupitelstvu. Jak výsledky hodnotíte?

S výsledkem voleb jsem spokojený. Lidé samozřejmě touží po změnách a nových tvářích. O to víc mě potěšilo, že dosavadní koalice, která zde funguje dvacet let, získala v součtu patnáct mandátů z pětadvaceti. I když ne vše se povedlo, tak lidé z mého pohledu naši práci ocenili. Nechceme navíc jen pokračovat ve starých kolejích, ale nastartovat nové věci.

Hnutí ANO získalo stejně jako ODS pět mandátů, ale končí v opozici. Stejně jako komunisté, Piráti a SPD. Shodnete se s nimi na některých bodech programu?

S opozicí budeme jednat o rozdělení obsazení ve výborech a komisích. Chceme, aby se do chodu města konstruktivně zapojila. V řadě věcí se budou společné názory prolínat. V několika klíčových bodech se shodneme. Například v tom, že nemocnice má zůstat města a je potřeba investovat do jejího rozvoje.

Blansko bude mít po osmi letech opět dva místostarosty na plný úvazek. Je to nutné?

Když se podíváte do ostatních okresních měst, nikde nemají jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného starostu jako mělo Blansko posledních osm let. Pro město s jednadvaceti tisíci obyvateli jsou dva uvolnění místostarostové namístě. První místostarosta bude mít například nově na starosti agendu komunikace s místními částmi města a také s městskými společnostmi.

Jiří Crha

O něm: Osmapadesátiletý Jiří Crha se v regionální politice pohybuje léta. Na okresní i krajské úrovni. Jako funkcionář působí také ve fotbale. Je například v dozorčí radě brněnské Zbrojovkya předsedou oddílu FK Blansko. Je rozvedený a má dvě děti. Bydlí v místní části Blanska, Češkovicích.



Kam rád zajde: Chodí na Sýpku nebo na Obůrku.

Kde se rád prochází: Bydlí v Češkovicích, tam je to kousek do lesa. Rád si zajde na procházku i na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka.



Kde odpočívá: Snaží se sportovat. Chodí dvakrát týdně do fitka. Relaxuje také při fotbalu, to je jeho velký koníček. Chodí na domácí zápasy FK Blansko a občas jede i k venkovnímu utkání.

Vy osobně máte souběžně na plný úvazek post na kraji. Jste předsedou výboru pro národnostní menšiny. Budete i v pozici starosty, lidově řečeno, sedět na dvou židlích?

Práce pro město je u mě samozřejmě na prvním místě. A co se týká uvolněné funkce na kraji, zatím jsem to neřešil. Je to spíš o komunikaci s krajem a otázka na jeho zástupce, jestli v tom vidí problém.

Co vnímáte v současnosti jako prioritu města v následujících čtyřech letech?

Programové prohlášení rady města ještě není sestaveno, budu proto hovořit čistě jen za sebe. Rád bych, aby se do konce dotáhl projekt přemostění na Staré Blansko. Projektová dokumentace by mohla být hotová v prvním čtvrtletí příštího roku. Řešíme výkup pozemků. Je to investice kraje, ale město se na ní podílí. Klíčová je otázka peněz a možnost získání dotací z Evropských fondů. Předpoklad zahájení stavby je rok 2020. Stát se může cokoliv, ale věřím, že se to povede.

Diskutovaným tématem ve městě je také výšková budova, kde chtěl majitel vedle výstavby bytů otevřít také kasino…

Postojem dosavadní koalice je nulová tolerance hazardu ve městě. A ten zůstává. Vyhláška o zákazu hazardu na území města bude platit dál. Ze strany majitele budovy není vůle svůj záměr změnit, takže za město je to v tuto chvíli neprůchodné.

Spoustě lidem leží v žaludku projekt Dukla, který už spolkl kolem padesáti milionů korun…

Zchátralý hotel v centru město koupilo v dražbě za více než třicet milionů. Další miliony stála demolice. Kdyby hotel koupil někdo jiný, mohla v něm být pochybná ubytovna, nad kterou by město nemělo kontrolu. To by se lidem také nelíbilo. Takže argumenty, že úprava prostranství na klidovou zónu s parkem stála padesát milionů, jsou zavádějící.

Přesto má smysl do této části města investovat další miliony?

Ano, i když názory jsou různé. Akce, které se tam konaly, ale ukázaly, že tam lidé přijdou. Chybí tam kavárna, která by tomu místu poskytla lepší zázemí. Také je třeba více zeleně a úprava suterénu bývalého hotelu. Je to ale otevřené. Budeme o tom jednat.

Dalším velmi kritizovaným místem jsou blanenské lázně, které jsou ve velmi špatném stavu. Co s tím?

To je pravda. Příští rok dojde k opravě dna a vany, což bude stát bezmála dvacet milionů. Je zadaný projekt na kompletní rekonstrukci lázní. Uvidíme, na kolik vyjde. Mělo by to navázat na opravy, které jsou v plánu příští rok. Další lokalitou, se kterou je potřeba něco dělat, je blanenské podzámčí. Počítáme s rozsáhlou opravou budov, které využívá základní umělecká škola a muzeum. Včetně budovy bývalé hasičky.