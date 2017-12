Stop dalším bytům. Vesničané se začínají bouřit proti výstavbě, plánují i petici

Blanensko, Vyškovsko – Naše vesnice už není tak pěkná jako dřív, zlobí se obyvatelé Holubic na Vyškovsku. Někteří podle zjištění Deníku Rovnost dokonce mluví o tom, že sepíší petici požadující zastavení výstavby dalších bytových domů. Těch je v obci s dvanácti sty obyvateli šest a další se mají stavět. „Nelíbí se mi, že se u nás pořád staví nové byty,“ řekla například Františka Šobrová.

Bytovky. Ilustrační foto.Foto: Deník/Martina Hašková

Byt si v novém domě pořídila třeba Zuzana Čvančarová. „Slyšela jsem od sousedů, že některým lidem výstavba vadí a že se dokonce chystají napsat petici,“ podotkla žena.

Protesty lidí nechápe jednatel stavební firmy Pavel Šmerda. „Nevidím nic špatného na tom, že tam staví zrovna naše firma, vše je legální. Kdybychom tu nepůsobili my, přišel by někdo jiný,“ prohlásil Šmerda, který si myslí, že se situace v budoucnu uklidní.

Podobně jako on hovoří také starosta Holubic Stanislav Přibyl. „Nějaké informace od lidí se ke mně dostaly. Myslím si ale, že v tomhle směru je petice naprosto bezpředmětná. Obec má územní plán, ve kterém se s výstavbou počítá a není důvod jej nějak měnit,“ konstatoval holubický starosta.

Podle něj je zájem o bydlení velký ve všech vesnicích, které leží podobně jako Holubice blízko Brna, kam novousedlíci dojíždí za prací. „Nemáme důvod něco zakazovat nebo nepodporovat tuhle výstavbu. Nejsme jediná obec kousek od Brna, kde se staví,“ připomněl.

Proti výstavbě nových bytovek už v minulosti protestovali na Vyškovsku třeba také obyvatelé nedalekého Slavkova u Brna a Rousínova.

POTÍŽE S DOPRAVOU

Na Blanensku jsou obyvatelé blanenského sídliště Písečná proti plánu na výstavbu tří dalších bytových domů. Odvolali se proti územnímu rozhodnutí vydanému úřady. „Myslím si, že zastavění plochy pod školou je pro tuto lokalitu předimenzované. Povede k neúnosnému zhuštění zástavby, na kterou zejména dopravní infrastruktura není uzpůsobená,“ vysvětlil svůj postoj například Michal Gruber.

Místní podporují také ochránci přírody, kteří se bojí o stanoviště kudlanky nábožné a dalších živočichů.

Investor tvrdí, že chce lidem nabídnout hezké bydlení. „Myslím, že budoucí zástavba příjemně oživí šeď fádních bytovek,“ uvedl jednatel investorské firmy Jan Musil.

Vleklé spory mu vadí. Se stavbou prvního domu měli dělníci začít už na jaře 2015. „Nejraději bychom začali s prací hned, ale musíme počkat, až dostaneme stavební povolení,“ podotkl Musil s tím, že většinu bytů si už zájemci zamluvili.

Paneláky na vesnici nepatří, říká brněnský architekt Petr Hrůša



Brno /ROZHOVOR/ – Výstavba bytových domů na vesnicích je dlouhodobý jihomoravský problém. To si myslí brněnský architekt Petr Hrůša. „Vesnice by si měly zachovat venkovský charakter tak jako dřív,“ říká Hrůša.

Co si myslíte o stavbě bytovek na vesnicích?

Je to dlouhodobý problém a nikdo vlastně neví, jak se k němu postavit. Jestli stavět, nebo nestavět.

Jak to myslíte?

Hledá se měřítko, které by odpovídalo současnému nároku na způsob života na venkově, jak to nejlépe vyřešit se nedá říci.

Přesto se pořád na vesnicích staví.

Lidé, kteří bydlí na vesnici, se často chtějí přiblížit městu. Pokud se staví něco, co obec nehyzdí nebo nenarušuje její koncept, neměl by to být tak velký problém. Často ale sledujeme, že se staví a všem je jedno, jak bude výsledek vypadat.

A váš osobní názor?

Venkov je a vždy byl spojený s krajinou a přírodou. Vesnice by tak měly zůstat venkovem jako dřív. Paneláky na vesnici nepatří.