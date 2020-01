Příběh se šťastným koncem. Na služebně městských strážníků v Boskovicích skončila nedávno dvě štěňata stará přibližně šest týdnů.

| Foto: ARCHIV MĚSTSKÁ POLICIE BOSKOVICE

Někdo je v papírové krabici odhodil v lese v lokalitě Doubravy. „Rozum mi to nebere, vždyť je tolik možností, jak pejskům zajistit šťastný život. Co to bylo za lidi?“ okomentovala nález na sociální síti jedna z místních Hana Kožoušková. Strážníci se pro psy snažili s pomocí veřejnosti najít nový domov. A to se podařilo. „Děkujeme srdečně za pomoc. Díky vám byli pejsci ve středu večer předáni novým majitelům,“ informovali o události boskovičtí strážníci.