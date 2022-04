Krajská mluvčí Alena Knotková potvrdila, že v hledáčku státních úředníků z ministerstva vnitra je objekt v boskovické ulici Svatopluka Čecha. V minulosti sloužil například jako sklad civilní obrany. „Poměrně nedávno jsme probírali, že by budovu získalo město a přestavělo ji na školku,“ řekl opoziční boskovický starosta Vladimír Farský.

V tuto chvíli je ve vlastnictví státu. Přesněji Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). „Zmíněný objekt skutečně Správa uprchlických zařízení vytipovala pro ubytování romských uprchlíků z Ukrajiny. Předpokládaná kapacita je čtyřicet osob,“ sdělila Deníku Rovnost Knotková.

Místo pro romské uprchlíky z Ukrajiny: vytipovaná budova je v Boskovicích

Aktuálně ale není budova obybatelná.Chybí vnitřní vybavení a je tam problém s elektroinstalací. „Samotná úprava může podle odhadu zabrat až jeden měsíc. Ale její zahájení zatím není naplánováno,“ upřesnila mluvčí.

Její slova částečně potvrdil i majitel nemovitosti. „Tuto problematiku řeší Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Asociací krajů. Dosud jsme neobdrželi žádnou žádost konkrétního subjektu za účelem umístění uprchlíků z Ukrajiny do tohoto objektu. Jsme ale připraven v této věci poskytnout maximální součinnost,“ uvedla za ÚZSVM Anna-Marie Petruková.

Vyjádření ministerstva vnitra se Deníku do středeční uzávěrky nepodařilo získat. Překvapená je i boskovická radnice, která ústy starosty Jaroslava Dohnálka o zmíněném záměru ještě ve středu nic nevěděla. „Nikdo nás nekontaktoval. Ve středu jsem mluvil se zástupci kraje i majitele objektu a žádný pokyn, k tomu, aby tam ubytovali romské uprchlíky z Ukrajiny, nemají. Jestli je to ale tak, že ještě výše postavené instituce mají o nás bez nás rozhodovat, tak se mi to samozřejmě nelíbí,“ konstatoval Dohnálek.

Podle některých místních se navíc v řadě případů může jednat o romské rodiny s maďarským občanstvím, kterým bezprostřední nebezpečí nehrozí a chtějí jen zneužít nabízenou pomoc. „Uprchlíci z Ukrajiny jsou řádně prolustrovaní policií. Vraceli jsme minimum romských uprchlíků. Nakonec se totiž potvrdilo, že jsou z Ukrajiny. Ovšem v případě dvojího občanství, kdy druhé je maďarské (Maďarsko je členem EU), nejsou u nás v Krajském asistenční centrum pomoci Ukrajině na brněnském výstavišti odbavení. Nemají nárok na státem poskytovanou pomoc. Dávky, ubytování a zdravotní pojištění,“ dodala krajská mluvčí Alena Knotková.