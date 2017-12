Štědrovečerní polévky chutnaly. Na dobročinné účely přinesly desítky tisíc

Blanensko /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Na sníh se v posledních letech nedá na Štědrý den vůbec spolehnout. Jedna vánoční tradice však platí na sto procent. Alespoň v Boskovicích. Už třiadvacet let míří stovky lidí na Masarykovo náměstí před tamní radnici. Na tradiční polévku pro chudé i bohaté. Nejenže si protáhnout mezi svátky od lenošení tělo, ale setkají se s přáteli a hlavně přispějí na dobrou věc. S sebou si také mohou od skautů u vánočního stromu vzít domů betlémské světlo.

Před radnicí se v neděli hodinu před polednem táhnou dvě nekonečné fronty několika stovek lidí. Horní část náměstí je plná. Z várnic se nalévá teplá bramboračka. „Frontu jsme vystáli, ale těsně před námi polévka došla. Už jsme nemohli čekat, až se přiveze další várka. Do sklenice jsme hodili alespoň příspěvek a už uháníme domů. Mají přijet na návštěvu děti,“ usmála se Jana Prudilová z Boskovic.

Společně s manželem Františkem chodí na tuto akci pravidelně už léta. „Je to skvělá myšlenka. Nejenže se lidé setkají s přáteli, se kterými se třeba přes rok neviděli, ale hlavně výtěžek z polévky pomůže lidem v nouzi a zejména postiženým dětem. A to přímo tady v regionu. Prostředky pro tyto účely je velmi těžké shánět,“ dodal František Prudil.

Polévka se v neděli servíruje od jedenácti do dvanácti hodin. Uvařili ji kuchařky ze stacionáře Betany. Příchozím také u radnice vyhrává dechovka Boskověnka. „Připraveno je asi 300 litrů polévky. Podobné množství jako v předchozích letech. To obnáší asi 1 000 až 1 200 porcí,“ hlásil za organizátory akce Rudolf Burgr.

DOBROČINNÁ AKCE

Polévku pro chudé i bohaté organizovala jednadvacet let boskovická restaurace Makkabi, ta ale loni na jaře ukončila svůj provoz. O polévku zájemci přesto nepřišli. „Nechtěli jsme, aby tato dlouholetá tradice padla. Přidali se další pomocníci. Především lidé z boskovických charitních stacionářů Betany a Emanuel. Je to symbolické, protože právě tato zařízení dostala finanční podporu v prvních dvou ročnících akce. Myslím si, že lidé se zde baví, usmívají se, přejí si pěkné svátky. A to je vedle dobročinnosti další smysl této akce," upřenil Burgr.

Nakonec se podle Burgra vydalo na Štědrý den kolem devíti stovek porcí polévky a nepočítaně do bandasek. A vybraná částka? 71 036 korun. Zhruba o dva tisíce méně než loni. Za třiadvacet ročníků už lidé přispěli 895 742 korunami. V minulosti peníze putovaly na podporu zdravotně postižených dětí. Nebo příspěvek dostaly matky v azylovém domu. Aby děti mohly chodit do kroužků nebo jet na tábor. „Mezi koho peníze letos rozdělíme, ještě nevíme. Ale stejně jako v minulých letech to budou hendikepované děti nebo lidé v sociální nouzi,“ zdůraznil Burgr.

V BOSKOVICÍCH I LETOVICÍCH

Na Blanensku má boskovická sbírka léta odezvu také v Letovicích, kde se polévka pro chudé i bohaté servírovala na Štědrý den na Masarykově náměstí. Tentokrát se podobně jako v Boskovicích podávala bramboračka. Na náměstí hrála živá kapela koledy a skauti připalovali příchozím betlémské světlo. „Na dobročinné účely se vybralo 34 750 korun,“ uvedla za organizátory z letovického spolku PaLetA Marcela Královcová.

O den dříve než v Boskovicích a Letovicích nalévali vánoční hasičskou polévku ve Lhotě Rapotině. Už po osmé. Místní si pochutnávali na gulášové polévce. „Navařili jsme šedesát litrů gulášovky a všechna se snědla. Sešli jsme se u vánočního stromu. Příchozí si kromě polévky odnášeli od skautů také betlémské světlo,“ řekl starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák.

Rapotinští letos vybrali rekordní částku. 10 418 korun. „Peníze stejně jako v minulosti využijeme na kulturní akce pro místní děti a staré lidi,“ uzavřel Sedlák.