Typické vánoční dobroty nabízí třeba brněnská restaurace Stará tkalcovna. Lidé si je objednají přes e-shop. „Zájem je velký, máme víc objednávek, než loni. V tuto chvíli je to odhadem tak tři sta porcí vánočního menu. Nabízíme pokrmy v různém stádiu, buď dovezeme přímo domů teplé jídlo, nebo chlazené vakuované,“ nastínil vedoucí restaurace Tomáš Urbánek.

Štědrovečerní menu nabízí i brněnská restaurace Con Gusto. I z ní si lidé pár kliky na webu objednají jídlo k vyzvednutí, nebo až domů. „Celé menu je šokově zachlazeno ihned po přípravě v restauraci. A proto vydrží čerstvé až pět dnů. Takové jídlo stačí pouze prohřát,“ zmínila marketingová manažerka restaurace Zdeňka Fiala.

Ani letos se přípravy štědrovečerního menu nevzdali v restauraci hotelu International. „Lidé měli o menu velký zájem, koupili si ho přes náš eshop. Vánoční menu bylo možné objednat pouze do jednadvacátého prosince, zájemci ale stále mají šanci u menu na Boží hod, kachnu, a nabízíme rovněž silvestrovské menu,“ uvedl obchodní ředitel Michal Řičánek. I podle něj byl zájem Brňanů o štědrovečerní menu velký.

Na své si přijdou i lidé, kteří jsou zvyklí zpříjemnit si štědrodopolední procházku Brnem zastávkou v kavárně. Byť většina podniků bude mít zavřeno, okénko kavárny Buchta B přivítá zákazníky až do jedné odpoledne. „Lidé si u nás pochutnají na horkých nápojích, kromě toho si vyberou i nějaké dárky na poslední chvíli,“ zmínil majitel Tomáš Niederle.

V mnoha podnicích ale protikoronavirová opatření tradici štědrovečerního menu přerušily. Po několika letech jej nenabízí třeba hotel Myslivna a jak tradiční akci Tekutý kapřík, tak třeba otevření okénka nebo rozvoz pro letošek zrušili na Šelepce. „Pro letošní rok jsme se rozhodli, že třiadvacátého prosince máme naposledy otevřeno a poprvé za dvacet let, co pracuji v oboru, tak až do třetího ledna nechám provozy uzavřené,“ řekl majitel Raed Kahwaji.

Nechat zavřeno se rozhodli i v brněnské restauraci Vegalité. „Dotační programy jsou v současné době neslučitelné s provozem okénka, které pokryje cca deset procent běžných tržeb. Nynější demotivační nařízení v podstatě říká, že je prostě nejlepší všechny restaurace zcela uzavřít, protože provoz okénka by paradoxně pouze prohloubil jejich finanční ztráty, které se s námi vlečou už téměř rok,“ uvedl za podnik Jiří Malenovský.