Podruhé v životě se v pondělí na brusle postavil například Pepík Doseděl z Rájce-Jestřebí. Do Blanska přijel autem v doprovodu otce a babičky. Bruslit se učí i jeho starší sestra z první třídy. „Dneska jsem nešel do školky a Mařenka do školy. Přijeli jsme na brusle. Moc se těším. Nejdřív se musím naučit na ledě, abych pak zkusil i kolečkové brusle,“ hlásí krátce po deváté hodině před blanenským zimákem rájecký předškolák.

Jeho táta Libor pracuje z domu. „Viděli jsme, že je bruslení zdarma, tak si uděláme prima dopoledne. Komplikace to pro nás není. Já pracuji z domu a na výpomoc jsme vzali babičku,“ říká muž.

Na jižní Moravě hrozí náledí a sněhové jazyky. Část kraje zasype nový sníh

Babička se pak krátce vrací k pondělní stávce na školách. S protestujícími je podle svých slov na stejné vlně. „Myslím si, že ke stávce už mělo dojít dřív. Nebavím se o platech učitelů, ale o nepedagogických pracovnících. Kuchařky, uklízečky, školníci, ti podle mě pracují za minimální peníze a je konečně potřeba to začít řešit,“ dodává důchodkyně Stanislava Kursová.

To další penzista, který s manželkou a vnukem přijeli do Blanska z nedalekých Jedovnic, se ke stávce vyjadřovat příliš nechtěl. „Víte co, já to nesleduju. Jsem v důchodu a netýká se mě to. Vnuka dnes hlídáme s manželkou a přijeli si zabruslit. Bylo to zadarmo, bruslení se mu líbí, takže fajn,“ říká muž. Jméno si nepřál zveřejnit.

Do bruslí ve vestibulu pomáhá synovi Dominikovi v pondělí dopoledne také Šárka Rychnovská z blanenských Češkovic. „Bruslení nám dnes přišlo vhod. Manžel je doma nemocný a hlídá druhého syna, já jsem na mateřské, takže stávka ve škole pro nás není komplikace. Úplně bez úkolů a učení to dnes ale nebude. Jak se vrátíme domů, tak na ně se synem, který chodí do první třídy, hned vlétneme. A co říkám na stávku ve školách? Musela bych v tom systému pracovat, abych mohla zodpovědně odpovědět. Ale když stávkuje takové množství lidí a věří, že tím něco změní, tak tam asi bude něco špatně,“ dodává maminka.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Na bruslích se v Blansku dopoledne prohání také bratři Ondřej a Jáchym Kubíkovi ze sousedního Adamova. „Máma a táta pracují. Bruslení je super, byla tady legrace. Přijeli jsme sami vlakem a teď v poledne už musíme domů. Za chvilku nám to jede,“ loučí se krátce před polednem adamovský školák.