Sedmadvacátého listopadu jdeme do celodenní stávky! Na mateřských, základních i středních školách, mají jasno školské odbory. Odboráři usilují o více peněz pro školství na příští rok. Už dříve kritizovali, že má podle návrhu vlády o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství. Například kuchařů, školníků, hospodářů a ekonomů škol nebo IT pracovníků. Vše je zatím ale otevřené, vláda bude dál jednat.

A jak na stanovisko z úterního večera reagují školy na Blanensku? Podle zástupce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství za Blanensko Martina Janáka je zatím i na prvotní odhady počtu škol a stávkujících velmi brzy. Stejně jako na formu protestu, jakou školy a jejich pracovníci nakonec zvolí.

„Informace o stávce rozesíláme na všechny školy v regionu, včetně těch, které nemají odbory. V nejbližších dnech se rozhodnou, jestli se ke stávce připojí nebo ne a jakým způsobem. Jestli se bude jednat o celé školy nebo jen o některé zaměstnance. Konkrétní čísla v tuto chvíli opravdu nevíme,“ sdělil ve středu odpoledne Deníku Janák.

Dodal, že zatím dostal zpětnou vazbu od jedné stávkující školní jídelny v regionu. O jakou se jedná neupřesnil. O počtech případně uzavřených škol nebo s omezeným provozem a stávkujících, má být jasno nejpozději tři dny před avizovaným datem sedmadvacátého listopadu. V podobném duchu jako Janák mluvili ve středu i zástupci škol, které Deník Rovnost oslovil.

„Myslím si, že jako ředitel tu nejsem od toho, abych někoho ke stávce přemlouval nebo mu naopak bránil. Nechám to na zaměstnancích. V tuto chvíli opravdu nevím, jak se celá situace vyvine. Informace o stávce je hodně čerstvá. Nemohu tak ani nic říct k případnému omezení provozu a jak ho budeme zajišťovat. Rodiče však budeme včas informovat. Jasněji bude v následujících dnech,“ poznamenal ředitel boskovické Střední školy André Citroëna Karel Ošlejšek.

Někdo dětem ve škole vařit musí

Schůzku s předsedkyní odborů na základní škole ve Sloupu plánuje na čtvrtek ředitel Pavel Dočekal. Tamní školu navštěvuje čtyř sta třicet dětí. Materiály, které přišly elektronickou poštou k listopadové stávce, ještě nestihl detailně prostudovat. „Z jednání, která probíhají ohledně financování školství na příští rok ze strany státu a odborů, jsou pro mě největší neznámou nepedagogičtí provozní zaměstnanci,“ poznamenal Dočekal.

Včetně mateřské školy jich pracuje ve Sloupu čtrnáct. Jedná se například o kuchařky a uklízečky. „Je problém na tyto pozice za uvedené peníze někoho vůbec sehnat. Pokud by stát snížil prostředky na jejich financování, tak nevím, jak to dopadne a kdo to doplatí. Obce jako zřizovatelé? Nebo se na to přesměrují peníze z navýšení mezd pro učitele? Pro menší obce by to byla velmi citelná rána do rozpočtu. A někdo dětem přece ve škole vařit musí, stejně jako uklízet,“ řekl ředitel sloupské školy.

Vládní činitelé tvrdí, že chtějí odborům garantovat dostatek peněz na nepedagogické pracovníky, aniž by se muselo škrtat z plánovaného navýšení financí pro učitele. Zároveň chtějí zabrzdit personální nárůst ve školství, kde podle nich ročně přibývá několik tisíc pozic.

„U nás ve škole se stávka ještě neprobírala. Já osobně si na plat učitele nestěžuji. Za ty roky co učím, se situace změnila hodně k lepšímu. Když ale vidím, kolik mají třeba pokladní při nástupu v supermarketu, tak si říkám, že moje dvě vysoké školy až tak dobře zase ohodnocené nejsou. Ale jsem s tím smířený, dokážu se uskrovnit a jsem rád za to, co mám. U nepedagogického personálu je ovšem situace horší. Ten není adekvátně zaplacený,“ řekl Deníku jeden z učitelů ze škol na Blanensku, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.

Beze jména situaci komentoval také otec tří školáků z Blanska. „Mělo by to být vyvážené. Když se přidává učitelům, nemělo by se ve školství zapomínat také na kuchařky nebo uklízečky. Někdo to může brát jako podřadnou práci, ale školy se bez nich přece neobejdou. Už teď mají potíže ty pozice vůbec obsadit, za tak mizerný plat,“ řekl muž.