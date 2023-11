Dodal, že odbory má na Blanensku zhruba dvacítka škol. „Ke stávce se tak v regionu připojilo více škol, které odbory nemají. To o současné situaci vypovídá hodně. Vyvrací to tvrzení, že se v globálu jedná jen o stávku odborů,“ poznamenal Martin Janák.

Na stávku mají zaměstnanci právo

Ve dvacetitisícovém Blansku mají být podle informací Deníku v pondělí zavřené všechny základní a také většina mateřských škol. „Otevřená bude školka v Těchově a také v blanenské ulici Údolní. Vedení města vzalo tento krok na vědomí. Na stávku mají zaměstnanci právo,“ řekla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Otevřená v pondělí zůstane také mateřská škola v Senetářově, kterou v současnosti navštěvuje šestadvacet dětí a pracuje v ní pět zaměstnanců. „Petici ohledně stávky podepsali v naší školce všichni zaměstnanci. Nelíbí se nám plánované vládní škrty v oblasti školství. Nepedagogičtí pracovníci jsou už teď podfinancovaní a úspory by se podle všeho dotkly citelně naší školní jídelny a kvality stravování. Výhrady máme i k dalším omezením, které by měly dopad na kvalitu vzdělávání našich dětí ve školách. Zároveň jsem ale nechtěli komplikovat situaci rodičům ohledně shánění náhradního hlídání, proto budeme mít v pondělí otevřeno,“ řekla redakci ředitelka senetářovské školky Zdeňka Možná.

Beze jména situaci komentoval také otec tří školáků z Blanska. Argumenty stávkujících chápe. „Mělo by to být vyvážené. Když se přidává učitelům, nemělo by se ve školství zapomínat také na kuchařky nebo uklízečky. Někdo to může brát jako podřadnou práci, ale školy se bez nich přece neobejdou. Už teď mají potíže ty pozice vůbec obsadit, za tak mizerný plat,“ řekl muž.

V Boskovicích bude v pondělí kvůli stávce mimo provoz jedna z největších základních škol v republice, kam do tří areálů chodí více než patnáct set dětí. Podobně jako tamní mateřská škola. K protestu se připojí také střední škola André Citroëna. „Na naší škole se do stávky zapojí více než pětadevadesát procent zaměstnanců. V kombinaci se současnou nemocností je tak nemožné v pondělí zajistit provoz. V rámci servisu budou fungovat jen některé služby pro veřejnost, jinak se učit nebude,“ informovala ředitel školy Karel Ošlejšek.

Čelí snižování výdajů pro vzdělání

Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou podle jeho předsedy Františka Dobšíka jednoznačné. Zároveň zdůraznil, že rozbuškou nejsou platy učitelů.

„Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání,“ informoval Dobšík.

Dále uvedl, že pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bude velmi těžké zajistit provoz škol. „Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování,“ uzavřel.