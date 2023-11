Od prvního prosince ve druhém největším městě na Blanensku omezí akutní péči na dětském oddělení, kde bude dočasně uzavřená lůžková část, další plánovanou péči a provoz ambulancí.

Vyhlášená porodnice zůstává zachována v plném, neomezeném provozu. Vedení nemocnice a města to uvedlo na čtvrtečním mimořádném zastupitelstvu. „Výpověď z přesčasů dalo třiašedesát lékařů. Na dětském oddělení bude zachována ambulantní péče a dětská pohotovost ve všední dny od sedmnácti do dvaadvaceti hodin a o víkendech. Kvůli rekonstrukci máme uzavřené do poloviny prosince operační sály. Provádíme jen akutní zákroky v rámci gynekologie a u našich hospitalizovaných pacientů, ostatní případy odvážíme do okolních nemocnic,“ popsal současný stav na jednání, které se protáhlo na tři a půl hodiny, jednatel nemocnice Miloslav Kavka.

Boskovická starostka Jana Syrovátková zdůraznila, že ohledně dětského oddělení se jedná o dočasné opatření. „Nikdo dětské oddělení nezavírá. Jedná se o omezení na prosinec, na který jsme prostě nedokázali v současné situaci personálně poskládat služby. Lůžkovou část chceme zachovat i do budoucna, je to priorita. Sháníme do týmu lidi,“ řekla Syrovátková s tím, že si váží nasazení a podpory boskovického nemocničního personálu v nelehké době.

BÍLÁ MÍSTA

V těchto dnech na dětském oddělení se čtyřiadvaceti lůžky leží podle vyjádření nemocnice v průměru sedm dětí vesměs s potížemi dýchacích cest. Od prosince se budou léčit zřejmě v Brně. Miloslav Kavka dodal, že je s primáři domluvený na rozpisu prosincových služeb k zajištění akutní péče a urgentního příjmu. Nemocnice v Boskovicích také akutně hledá nového šéfa dětského oddělení.

Přítomní lékaři na jednání zastupitelstva vyjádřili velké rozčarování ohledně nedostatku informací o aktuální vývoji situace v nemocnici. Mají také pochybnosti, že budou prosincové služby, s ohledem na tristní nedostatek personálu a nejistý vývoj vyjednávání s vládou, zajištěny. „Za mě je plánovaný rozpis služeb hypotetický. Slyšíme, musíte to poskládat, ale my to neposkládáme bez omezení akutní péče nebo redukce lůžek. Je to patová situace. Rozpis pokrytý nemáme, jsou tam ke konci měsíce bílá místa. Není to dlouhodobě udržitelná situace, myslím si, že to může fungovat několik dní. Nevíme, jak to bude a jak budeme od prosince pracovat. Mají nám přijít na výpomoc lékaři z jiných oddělení a ambulancí. Nedokážu si představit, jak naše pacienty přeberou v jiných, přeplněných nemocnicích,“ řekla například lékařka z boskovické interny Pavla Květoňová.

Jednatel městské nemocnice Miloslav Kavka řekl, že situace se mění ze dne na den a je velmi křehká. Nezastíral, že se může také sesypat jako domeček z karet. Zdůraznil, že s časovým fondem, který má nyní nemocnice k dispozici, půjde její výkonnost, podobně jako dalším nemocnicím, logicky dolů. Řešením do budoucna by podle něj mohla být restrukturalizace lůžkových oddělení a jejich efektivnější využití. Snižování počtu lůžek v tuto chvíli v Boskovicích neplánují. „Věřím, že ke kolapsu nedojde, s primáři si vyjdeme vstříc a provoz v prosinci zajistíme. Pracujeme na tom. Doufám ale, že se nevyautujeme sami. Nehledejme, prosím, jak něco nejde udělat, ale jak to naopak zajistit. Dočasným uzavřením dětského oddělení chceme získat čas. K žádnému propouštění v tuto chvíli nedojde. Zaměstnanci budou dál dělat svojí práci, někteří budou na takzvaných překážkách nebo budou vykonávat jinou činnost,“ upřesnil Kavka.