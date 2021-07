„Pocítili jsme to, když jsme dokupovali materiál. Ceny rostly až o sto procent. Například u palubkového dřeva byla loni základní cena na 250 korun na metr čtvereční, zatímco při dokupování narostla až na 480,“ doplnil muž.

Podobné nemilé překvapení zažil u dřevěných hranolů. „Z 12 500 korun za metr krychlový cena vzrostla až na 25 500. Už čtyři týdny pak čekáme na elektrická světla, protože není zboží. Jsme rádi, že jsme základní nákupy stihli ještě v zimě,“ zdůraznil Schweidler.

Zdražování pociťují také města, kde může u některých velkých projektů navyšovat náklady o další miliony. „Sešlo se bohužel více faktorů najednou včetně zvýšené spotřeby materiálu ve světě. Je to velký problém, ale vyrovnáme se s tím, stejně jako se vším ostatním,“ ujistil třeba starosta Bučovic na Vyškovsku Jiří Horák.

Podle ředitele brněnské stavební firmy Tomáše Kalába se zdražení týká zvláště materiálů jako ocel, polystyren, řezivo a plast. „Meziročně mohly podražit téměř na dvojnásobek. Celá stavba, která se samozřejmě skládá z mnoha dalších položek, se pak ale podle mých zkušeností nezdražuje o více než patnáct procent. Záleží na konkrétních případech,“ informoval Kaláb.

Také jemu krize změnila plány, když se svojí firmou letos počítal s budováním jedenácti menších hal v Moravanech u Brna. „S největší pravděpodobností ale se zahájením počkáme až na dobu, kdy se situace na stavebním trhu trochu uklidní. Počítám, že se tak stane až na jaře příštího roku. Od jiných investorů ale vím, že někteří naopak nakupují materiály na stavbu ze strachu z dalšího zdražování už dnes a to i přesto, že ji zatím nemají povolenou,“ dodal Kaláb.

Situace se ještě letos nezlepší. „Ceny budou i nadále velmi vysoké, je to ale spíše přechodný jev. Týká se to celého vyspělého světa, který se vzpamatovává z dopadů pandemie. Posečkání se stavbou se může vyplatit, ale lidé, kteří už mají třeba hypotéku na rodinný dům, si to dovolit nemohou,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

Právě s koronavirovou krizí dává růst cen nejvíce do souvislosti. „Země se snaží dohnat vše, co zameškaly. Výrazně roste poptávka po stavebním materiálu, projevují se tady navíc ceny hypoték. Pro mnohé stavitele to bude nepříjemná situace, která je postaví před náročné rozhodování,“ dodal Kovanda.

JAK ROSTOU CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ



- Palubkové dřevo – z loňských 250 korun za metr čtvereční až na 480.



- Dřevěné hranoly – z 12 500 korun za metr krychlový na 22 500.



- Podlahový polystyren – ze 29 korun za metr čtvereční na 64 korun na jeden metr čtvereční. Dřevovláknité desky – ze 204 korun za metr čtvereční na 230 korun za metr.



- Broušená cihla – ze 3630 korun za sto kusů na 4800 za stovku cihel.