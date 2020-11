„Paneláky se v této části města stavěly v době, kdy osobní auto neměl zdaleka každý. S velkými parkovišti proto nikdo nepočítal. Dnes však mají rodiny auta dvě i tři. Navíc před domy přibylo různých dodávek a s parkováním je tu problém,“ řekl jeden z místních Jan Klimeš.

Stavba na městských pozemcích rozdělená do dvou etap bude podle odhadů stát několik desítek milionů. Kdy se do ní dělníci pustí, však zatím není jasné. „Cenu budeme znát až po výběrovém řízení na stavební firmu. Od toho se bude vše dál odvíjet. Pak zvolíme i způsob financování. Doba samozřejmě kvůli epidemii koronaviru není lehká a vše se rychle mění. Nevíme, jaké budeme mít příjmy a které investice si budeme vůbec moct dovolit. Je to na diskuzi. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo města,“ uvedl adamovský místostarosta Jiří Němec.

Jasněji by měli mít Adamovští na přelomu roku. Podle vydaného stavebního povolení by měl parkovací dům stát do konce září 2022. Němec dříve uvedl, že si město na jeho stavbu už v minulosti odložilo deset milionů korun. „Za mě tento projekt podporu má. Rozhodnout ale musí zastupitelé. Nedostatek parkovacích míst je v této části města velký problém a musíme ho řešit,“ dodal adamovský starosta Roman Pilát.

Pětipatrový parkovací dům má stát mezi panelovými domy a základní školou. Celkem pojme 288 aut. Ulehčit by mohl i motoristům v nedaleké ulici Komenského nebo v okolí bývalého internátu, který město v minulosti přestavělo na byty. Jeho součástí budou i dva výtahy a nádrž, kterou využijí v případě zásahu hasiči. Část stání v parkovacím domě by město mohlo zpoplatnit. Není však o tom zatím rozhodnuto.