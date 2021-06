Stavbu přemostění odstartuje kruhový objezd. Řidiče v Blansku čeká uzavírka

Dlouhou dobu to znělo jako sci-fi. Silniční most přes řeku Svitavu a železnici do lokality Staré Blansko, který uleví dopravě na průtahu centrem okresního města. Konec stání u závor před železničním přejezdem. Jako víceméně povinná fráze se tento projekt objevoval prakticky v každých předvolebních debatách a následně i v programovém prohlášení vládnoucí koalice na blanenské radnici.

Silniční most do blanenské části Staré Blansko postaví společnost Metrostav DIZ. | Foto: Deník/Jan Charvát

Po letech příprav a výkupech potřebných pozemků se někteří blanenští řidiči musí pro jistotu štípnout do ruky. Ano, dělníci začnou konečně stavět. „Silniční most na Staré Blansko už měl stát dávno. K projektu jsem byla skeptická. Mluvilo se o něm léta a pořád nic. Samozřejmě budu ráda, až bude hotový. Z blanenské Olešné jezdím denně autem do práce a před železničním přejezdem u spadlých závor trčím věčnost. Teď tudy nejezdím, protože část silnice je uzavřená a musím objížďkou k Šebrovu,“ řekla Deníku Hana Korčáková. Jednu z největších staveb v kraji odstartuje do tří týdnů stavba kruhového objezdu na křižovatce ulic Svitavská a Fügnerova. Právě z nového rondelu se bude na nový most najíždět. „Od dvanáctého července bude uzavřený úsek od místa před křižovatkou s ulicí Fügnerova až po křižovatku s ulicí Kollárova. Kvůli zajištění bezpečnosti při stavebních pracích bude kromě silnice zavřený také chodník na levé straně ve směru k autobusovému nádraží,“ informoval blanenský starosta Jiří Crha. Fotky vypadaly šíleně, posunulo se to, říká koordinátorka dobrovolníků Přečíst článek › Rondel má být hotový do konce listopadu. Letos se mají postavit také pilíře nového mostu. Samotná mostní konstrukce se vyrobí a přiveze až na místo, kde se vysune na hotové pilíře. Předpokládaný termín je příští rok v létě. Příští rok dělníci postaví kruhový objezd také na druhé straně mostu za řekou Svitavou v ulici Brněnská. Silniční most přijde na 264 milionů. Při stavbě se využije roční výluky na železnici mezi Brnem a Blanskem, při které dojde k rozsáhlé rekonstrukci trati. „Most z velké části zaplatí Státní fond dopravní infrastruktury. Spoluúčast kraje je mezi sedmdesáti a osmdesáti miliony. Na město připadá částka zhruba šest milionů korun,“ upřesnil Crha. Přemostění je součástí velkého projektu, do kterého patří ještě vybudování podchodu v železniční stanici Blansko-město a uzavření tamního přejezdu. Podchod je v režii Správy železnic. V létě se řidiči v Blansku musí připravit ještě na další dopravní omezení. Téměř souběžně s prvním kruhovým objezdem se o několik set metrů dál na průtahu městem bude stavět další rondel. Na křižovatce u tamních lázní. „K zahájení prací by mělo dojít na přelomu července a srpna. Hotovo bude do konce listopadu. Objízdné trasy povedou přes centrum města,“ poznamenal blanenský místostarosta Ivo Polák.

