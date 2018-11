Stavbě dálnic D52 a D43 má pomoci novela zákona. Odpůrci musí nově platit kauce

Jižní Morava – Kolony, hluk, zápach z výfuků. Na to vše se nyní musí připravit obyvatelé několika obcí na Břeclavsku. Silničáři tam přesměrují dopravu poté, co zavřou most přes Nové mlýny na silnici I/52 vedoucí na Vídeň. „Apelujeme na řidiče, aby využili objízdných tras pro svůj směr,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.