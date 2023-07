/VIDEO/ Blansko má od letošního roku novou dominantu – most spojující centrální část města se Starým Blanskem. Nové přemostění nad řekou Svitavou i tratí umožňuje spojení nezávislé na provozu na železnici. Jeho stavbu po celou dobu od července 2021 do konce letošního května snímala kamera.

Časosběrné video, stavba přemostění na Staré Blansko. | Video: Stanislav Mrázek

Blanenská radnice nyní nabídla ke zveřejnění videa, která zachycují vše od předání staveniště po ukončení prací, včetně unikátního výsuvu ocelové konstrukce nad železniční trať a řeku Svitavu.

Most se napojuje pomocí nového kruhového objezdu na Svitavskou ulici na levém břehu řeky Svitavy a klene se přes koryto řeky a železniční koridor na pravý břeh. „Tam se pomocí další okružní křižovatky napojuje na Brněnskou ulici a tvoří spojnici také s průmyslovou zónou na Starém Blansku. Umožňuje rychlý zásah jednotek integrovaného záchranného systému i pohodlné spojení téměř třem tisícům obyvatel Starého Blanska. Dosud museli čekat na úrovňovém křížení trati, kde byly závory ve špičce stažené i pětačtyřicet minut z hodiny,“ sdělila tisková mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Zdroj: Stanislav Mrázek

Kvůli zachování provozu na hlavním koridoru mezi Českou Třebovou a Brnem bylo nutné mostní ocelovou konstrukci postavit na pravém břehu řeky Svitavy, na levý břeh jej stavebníci složitě vysunovali několik týdnů po speciální rampě. „Stavba začala v polovině července 2021, od poloviny prosince 2022 mohou nový most využívat motoristé. Definitivní předání stavby se uskutečnilo na konci května 2023,“ doplnila Komárková.

Místní lidé stavbu jen vítají. „Je to důležitý projekt, který se podle mého povedl a dopravě v Blansku zásadně uleví. O stavbě se roky jen mluvilo a teď je hotový. Spojí centrum se Starým Blanskem. Je to nesrovnatelné s dřívějším stavem. Nový most nahradil nedaleký železniční přejezd, kde řidiči kvůli silnému provozu na trati čekali dlouhé minuty u spuštěných závor. Včetně mě, protože jsem tam jezdil do garáže. Teď se do této části města dostanou lidé rychle bez problémů. I záchranka nebo hasiči,“ řekl Ivo Valenta z nedalekého Klepačova. Redaktor Deníku ho zastihl na mostě v dubnu.