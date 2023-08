Předchozí projekt nynějším představitelům města, kteří vzešli z podzimních voleb, nevyhovoval. „Plán haly nesplňoval některé parametry. Tím nejvýznamnějším bylo to, že stála moc peněz,” řekla Syrovátková. Podle ní měla cena celého projektu přesáhnout 150 milionů korun.

Podle bývalého starosty Boskovic Jaroslava Dohnálka je postup nového zastupitelstva kontraproduktivní. „Nechápu, proč to takhle dělají. Starostka má k dispozici kompletní plány stavby. Místo toho vrátila celý proces na začátek a město bude muset platit další milion a půl korun za nový návrh,” postěžoval si Dohnálek.

Syrovátková podotkla, že zdržení, které vyhlašování architektonické soutěže způsobilo, je nepříjemné. Celý projekt sportovní haly jde ale podle ní správným směrem.

S tím souhlasí bývalý místostarosta a nynější opoziční zastupitel Petr Malach. „Jsem rád, že starostka má s halou aspoň nějaký plán. Dříve byl problém s tím, že se zastupitelé nedokázali dohodnout ani na místě, kde by měla stát,” popsal politik.

Daleko od škol

Město už vlastní pozemky v areálu Červené zahrady několik let a vykoupilo je právě s plánem postavit tam sportoviště. Někteří obyvatelé Boskovic však kritizují, že celý areál je na kraji Boskovic a hala tak podle nich bude málo využívaná. „Myslím si, že dopoledne budou prostory úplně bez lidí, protože pro žáky škol to bude moc daleko. Nevím, jestli se jim nepovedlo sehnat žádné jiné pozemky, ale poloha těchto je dost nešťastná,” řekl František Učeň, který ve městě trénuje volejbal.

Oslovení zastupitelé však mají na umístění haly jiný názor. „Areál má výbornou dostupnost. Je možná trochu dál od škol, ale není to nic nezvladatelného," popsal Malach.

Někteří jsou po letech průtahů ke stavbě haly skeptičtí. František Učeň se podle svých slov už dávno smířil s tím, že hala v Boskovicích nebude. „Mám šedesát let a už jsem ohledně tohohle ztratil veškeré iluze,” přiznal trenér.

Boskovice podle něj ale nové zastřešené prostory potřebují. „Hala, ve které cvičíme, teď nemá dostatečné výběhové zóny, je to nebezpečné. Některé holky, které trénuju, se kvůli tomu praštily do hlavy. Naštěstí to zatím nebylo nic vážného,” vzpomněl Učeň.

Starostka přiznala, že příprava celého projektu trvá dlouho. „Na zastupitelstvu děláme, co můžeme. Máme shodu na koncepci haly mezi vládou a opozicí. Máme také místo, kde ji postavíme. Doufám, že už to půjde rychle," vyjádřila se Syrovátková.

MAREK BERČÍK