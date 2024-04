Přemostění v Blansku je vítězem v kategorii Dopravní a inženýrské stavby v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2023. Most nad řekou Svitavou a železniční tratí byl dokončený před rokem. Propojuje centrální část města se Starým Blanskem.

Časosběrné video, stavba přemostění na Staré Blansko. | Video: Stanislav Mrázek

Porota stavbu ocenila v konkurenci projektů, jakými byla například modernizace nádraží a koridoru v úseku Brno, Maloměřice-Adamov, průtah Tetčicemi nebo nový dopravní terminál v Kuřimi. Informovala o tom v tiskové zprávě mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Most, který obě části Blanska spojil, byl plánovaný desítky let. „Je to skvělý úspěch a ocenění všech, kteří se na stavbě přemostění i její přípravě podíleli. Všem patří velký dík. Obě části Blanska jsou od konce devatenáctého století opět propojené nezávisle na provozu na železniční trati. Spojení se přitom plánovalo více než sedmdesát let, chyběly ale peníze, projekt i pozemky, na kterých by bylo možné stavět,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha.

Mosty, tunely, podchody, skalní svahy. Práce na modernizaci železničního koridoru mezi Brnem a Blanskem za šest miliard korun postupují podle harmonogramu.Zdroj: Se souhlasem Martina Bezdíčka

Stavba se neobešla bez problémů. Komplikovalo ji nestabilní podloží, ale složitý technologický postup. „Bylo nutné využít pomocné konstrukce, opěrné zdi a výsuvné dráhy. Objevily se i potíže s dodávkou materiálu. Výsledkem je nejen spojení dvou oddělených částí města, ale také vznik nové dominanty Blanska. Přemostění předčilo očekávání mnohých, včetně odborníků, a dokládá to i nové ocenění,“ dodal Crha.

Nový most napojený na okolní silnice pomocí nových okružních křižovatek nahradil původní nevyhovující křížení trati v zastávce Blansko-město. „Délka celé mostní konstrukce je 158,4 metru, šířka je dvanáct metrů. Most se klene devět metrů nad terénem, oblouk s atraktivní mřížovou soustavou táhel je ve výšce dvanácti metrů od mostovky. Celková váha nové dominanty města je 3540 tun,“ vyjmenovala Komárková.

Stavba, která se nachází poblíž hlavního vlakového nádraží, je viditelná zejména při příjezdu do Blanska z jihu nebo z okolních místních částí na kopcích nad řekou Svitavou. „Most budil pozornost už při výstavbě, ocelový oblouk totiž dělníci spojili na pravém břehu Svitavy, na levý jej pak postupně vysouvali po speciální konstrukci při vyloučení provozu na trati,“ připomněla mluvčí města. Deník o stavbě opakovaně informoval.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Stavební práce začaly v červenci 2021, v prosinci 2022 se most otevřel motoristům, v dubnu 2023 bylo přemostění včetně lávky pro pěší stavebně dokončené. Zhotovitelem byla firma Metrostav DIZ. Náklady byly 348 milionů korun. Stavbu z velké části zaplatil Státní fond dopravní infrastruktury, spolupodílel se na něm i kraj a město.