I Kuřimi se toto téma bytostně dotýká, protože součástí plánované dálnice z Brna do Moravské Třebové má být také obchvat v jižní části města. Podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic výstavbu blokují odpůrci stavby. Těm například vadí, že trasa má vést přes brněnskou Bystrc. Krajský úřad nedávno u soudu napadli z podjatosti a usilují, aby o stavbě rozhodoval jiný kraj.



Finální trasu přitom mají krajští zastupitelé schvalovat v nejbližší době. „V jižní části nemáme podporu v plánovacích podkladech. Výstavbu nelze zahájit. V úseku Lysice – Bořitov – Svitávka jsme dál. Tam už máme něco hmatatelného. Řeší se podkladní studie, ekonomika a detaily. Ve druhé polovině roku už může být posun a vše mířit k zahájení územního řízení,“ uvedl pracovník ředitelství Tomáš Vyhlídal.

Úpravy na I/43

Podlesí - obchvat

Kuřim - mimoúrovňová křižovatka

Lipůvka - mimoúrovňová křižovatka

Milonice- průtah, odbočovací pruh

Závist - mimoúrovňové řízení, stoupací pruh

Svitávka - křižovatka

Letovice–Rozhraní - úpravy 4 úseků

Na I/43 se loni stalo bezmála tři sta nehod. Zemřelo při nich devět lidí, deset se těžce zranilo. Lidem vadí také dlouhé cestování do krajského města. Silnice podle nich už dlouhá léta nestačí. „Získat zakázku v Brně? To je docela problém. Pošlete auto s dělníky a oni velkou část pracovní doby stráví na cestě v autě,“ poznamenal třeba boskovický podnikatel Pavel Veselý.



Mnohem blíž než stavba D43 je v současnosti odstranění rizikových míst na stávající silnici I/43. Ředitelství počítá se stavbou obchvatu Podlesí a stavbou mimoúrovňové křižovatky na východě Kuřimi a také v Lipůvce. „Jsou to tři spojené nádoby. Přípravu na tyto projekty jsme už zahájili. Nechci střílet termíny, ale do několika let by mělo být vše připravené a získané stavební povolení,“ upřesnil Vyhlídal.



Podle mluvčí ředitelství Niny Ledvinové je z plánovaných úprav nejblíž k zahájení stavby odbočovací pruh a průtah v obci Milonice. Tam se může začít stavět už letos. „V obci se po úpravách zlepší stav silnice. V místě častých nehod se také rozšíří a přibude odbočovací pruh,“ upřesnila změny mluvčí.



Dělníci mají v budoucnu také přeložit silnici poblíž lomu v Černé Hoře, přestavět křižovatku v katastru obce Svitávka nebo upravit úseku mezi Letovicemi a obcí Rozhraní. Ten je rozdělený na čtyři části. Ředitelství silnic a dálnic počítá tak s přemostěním silnice mezi Drnovicemi a Skalicí nad Svitavou. „Výše uvedené stavby nejsou náhrada D43. Pouze zachovají funkční a bezpečnou silnici I/43 do doby, než se postaví zmíněná dálnice,“ dodala Ledvinová.